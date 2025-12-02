LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una niña disfruta del belén mecánico de Sorzano el pasado domingo. J.A. Salazar

El anacrónico, singular y único belén de Sorzano

El párroco José Miguel Rubio creó esta maqueta donada al pueblo por su familia al morir y que se exhibe con el movimiento de 600 figuras procurado por 200 motores y bombas de agua

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:38

Comenta

Un año más Sorzano exhibe su belén mecánico, una singular maqueta con 600 figuras en movimiento. Aunque en realidad es visitable durante todo ... el año, este pasado domingo el pueblo organizó el XIV Mercado Tradicional de Navidad, con 39 expositores y actividades como paseos en calesas tiradas por caballos, talleres infantiles y degustaciones de caldo, castañas y asado. Sin duda, el protagonista es el belén. «Este cautivador montaje no solo presenta personajes tradicionales y estructuras propias del nacimiento de Jesús sino que también incorpora elementos arquitectónicos emblemáticos de Sorzano, como la ermita de la Virgen del Roble y el lavadero de la fuente del Prao», explica Rubén Pombo, de la Asociación Amigos de Sorzano.

