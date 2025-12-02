El anacrónico, singular y único belén de Sorzano

Un año más Sorzano exhibe su belén mecánico, una singular maqueta con 600 figuras en movimiento. Aunque en realidad es visitable durante todo ... el año, este pasado domingo el pueblo organizó el XIV Mercado Tradicional de Navidad, con 39 expositores y actividades como paseos en calesas tiradas por caballos, talleres infantiles y degustaciones de caldo, castañas y asado. Sin duda, el protagonista es el belén. «Este cautivador montaje no solo presenta personajes tradicionales y estructuras propias del nacimiento de Jesús sino que también incorpora elementos arquitectónicos emblemáticos de Sorzano, como la ermita de la Virgen del Roble y el lavadero de la fuente del Prao», explica Rubén Pombo, de la Asociación Amigos de Sorzano.

El párroco José Miguel Rubio, sacerdote de Sorzano durante 35 años, fue su creador y al morir en 2005 la maqueta fue donada al pueblo por su familia. Desde entonces la mantiene la Asociación de Amigos de Sorzano, con Jaime del Hoyo y Juan Antonio Navajas como responsables. Para mover las 600 figuras hay 200 motores, además de una docena de bombas de agua que generan movimiento en ríos y fuentes. Pero tal vez lo más singular es la representación de elementos anacrónicos, no perteneciente al escenario tradicional de Belén, como son la procesión de las Cien Doncellas, el pisado de la uva, el asado de unas chuletillas al sarmiento, celebridades como Gandhi y María Teresa de Calcuta, una peluquería donde se lee la prensa y una mujer planchando. «Incluso existe una representación de la primera escuela de Primeras Letras de La Rioja, datada en 1744», subraya Rubén Pombo, pues ese centro educativo existió en Sorzano.

Ampliar Árbol de Navidad elaborado con ganchillo en Sorzano. J.A.Salazar

Actualmente el belén mecánico se ha convertido en un reclamo turístico de Sorzano. Otras singularidades de la jornada fueron un taller de construcción y personalización de Playmobil a cargo de Desván Vacío y la decoración navideña propia y artesana que supone el gran árbol de Navidad elaborado con ganchillo y realizado por voluntarias del municipio.