José Fernández levanta la mano durante un pleno de 2022, cuando era concejal de IU en Fuenmayor. D.M.A.

El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU

Un informe de Secretaría calcula que no se han abonado 20.500 euros a José Fernández y a otros cinco concejales del PP que han reclamado las remuneraciones por las asistencias a las sesiones

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:48

El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Logroño ha estimado la reclamación del exconcejal del Ayuntamiento de Fuenmayor José Fernández (IU) y reconocido su derecho ... a percibir las remuneraciones por asistencia a los plenos, un total de 4.800 euros. El exedil de IU presentó un recurso contra el Consistorio por inactividad ante las reclamaciones presentadas. Su petición era percibir las remuneraciones por asistencia a los plenos ordinarios y extraordinarios durante la legislatura 2019-2023 (100 euros por sesión).

