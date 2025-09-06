Tres niños de menos de un año quedan sin plaza en la Escuela Infantil de Arnedo

Tres niños y sus familias se han quedado sin plaza en este inicio de curso en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico de ... Arnedo, un recién nacido y dos de menos de un año. Y el temor del Ayuntamiento de Arnedo de que los que nazcan en el segundo semestre del curso también queden sin lugar.

Ante las reclamaciones de una solución provisional o una ampliación por parte de la alcaldesa, la Dirección General de Gestión Educativa ha apostado por una remodelación de la organización de las clases en el centro, creando una unidad mixta para niños de uno y dos años debido a que había plazas libres en la de dos años. «El consejero arnedano Alfonso Domínguez dijo en este Ayuntamiento que ningún niño se quedaría sin plaza en período ordinario de matriculación. Pero se quedan tres –lamentó ayer Rosa Herce–. Seguiremos reclamando una solución para un tema importante y crucial para el futuro de Arnedo... más cuando tampoco tendrán plaza los que se inscriban en período extraordinario».

Repasando que «los problemas» en la Escuela Infantil vienen desde que José Ignacio Ceniceros implantó la gratuidad y universalidad en la educación de 0 a 3 años en 2022, el grupo de gobierno arnedano insiste en que la mejor opción es una nueva. Y, mientras, una ampliación mediante la construcción de módulos junto a la actual en un terreno cedido por el Consistorio a la Comunidad. Desde el curso pasado, el Gobierno de La Rioja insiste en que esa construcción no se encuentra en la planificación heredada de la anterior legislatura y planea la solución para el curso 2026-2027. «El consejero de Educación nos ha trasladado que será mediante barracones. Queremos saber cómo», adelanta Herce.