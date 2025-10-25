LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La segunda gasolinera de la ciudad se ubicará en esta parcela en el polígono El Campillo. E. P.

La segunda gasolinera de Arnedo se ubicará en el polígono El Campillo

La Junta de Gobierno local otorga las licencias para una instalación que tendrá una inversión de 171.000 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Han pasado unos cuantos años desde que la gasolinera ubicada en el polígono industrial de El Raposal dejara de ofrecer servicio. En este tiempo, ... los arnedanos únicamente tienen una para repostar sus vehículos, en la zona industrial de Renocal, en avenida de Quel. Precisamente en la localidad vecina, en la rotonda de su polígono, está la segunda más próxima. Una situación que va a cambiar en los próximos meses, pues la empresa vasca Ekin ha proyectado construir la segunda gasolinera de la ciudad del calzado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La segunda gasolinera de Arnedo se ubicará en el polígono El Campillo

La segunda gasolinera de Arnedo se ubicará en el polígono El Campillo