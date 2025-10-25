La segunda gasolinera de Arnedo se ubicará en el polígono El Campillo

Han pasado unos cuantos años desde que la gasolinera ubicada en el polígono industrial de El Raposal dejara de ofrecer servicio. En este tiempo, ... los arnedanos únicamente tienen una para repostar sus vehículos, en la zona industrial de Renocal, en avenida de Quel. Precisamente en la localidad vecina, en la rotonda de su polígono, está la segunda más próxima. Una situación que va a cambiar en los próximos meses, pues la empresa vasca Ekin ha proyectado construir la segunda gasolinera de la ciudad del calzado.

En su reunión semanal celebrada ayer, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento arnedano otorgó las licencias ambiental y de obras a la empresa especializada en la generación de energía para la construcción de un punto de suministro en el polígono El Campillo, una ubicación estratégica en la salida o entrada del tráfico de la ciudad hacia Calahorra o El Villar de Arnedo. La inversión prevista es de 171.000 euros.

En concreto, la ubicación para esta instalación es la parcela que se ubica entre las calles Esquiladores con Albarderos, entre un gimnasio y una tienda de calzado en El Campillo. El proyecto presentado por Ekin al Ayuntamiento describe que el nuevo punto de suministro de combustible contará con una zona de andén y repostaje con dos surtidores, de los que partirán cuatro puntos de repostaje, dos de carga a la izquierda y dos a la derecha. También contará con un punto de carga eléctrica, una zona de boxes para lavado de vehículos, un puesto de agua y el edificio para oficina y atención al público, más baño. «El proyecto cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales», informó ayer la alcaldesa, Rosa Herce, al otorgar esta licencia.