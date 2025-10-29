Sebastián Álvaro presentará su libro 'Mis montañas' en la XXXVI Semana de las Ciencias

E. P. Arnedo. Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:23 Comenta Compartir

Dos conferencias, visitas al Museo de Ciencias Naturales Santiago Jiménez, proyecciones de documentales y talleres, salidas al campo y el colofón con la exposición de plantas, setas y calabazas con degustación conforman del 4 al 9 de noviembre la XXXVI Semana Cultural de Arnedo en torno a las Ciencias Naturales, promovida por la Asociación Amigos de Arnedo junto a Amigos del Museo y el Ayuntamiento.

Dedicadas a todas las edades y públicos, las dos conferencias serán a las 19.30 horas: el martes 4 en la Casa de Cultura, con una pizca de humor, Pep Gisbert y Antonio Casas abordarán 'Riesgos geológicos en la comarca de Arnedo' con el monólogo 'A la tierra le ha salido un sarpullido; y el miércoles 5, en el Teatro Cervantes, Sebastián Álvaro, director de 'Al filo de lo imposible', presentará su libro 'Mis montañas'. En paralelo, el Nuevo Cinema ofrecerá del miércoles al sábado de 16.30 a 18.30 horas documentales de la mítica serie. También habrá visitas guiadas de martes a viernes al Museo de Ciencias a las 17.00 horas.

Ante la falta de setas, la salida al campo del sábado será a las 09.30 horas para conocer las plantas del huerto social de Cáritas y realizar un taller con plantas medicinales en el monasterio de Vico a las 10.30. La exposición del domingo comenzará a las 11.00 en el teatro.