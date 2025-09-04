LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo.

La Rioja Oriental presenta en Arnedo la fórmula de apoyo a emprendedores del 'Ticket rural'

La inscripción es gratuita a través de la página adrlariojaoriental.com

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:46

La Asociación para el Desarrollo La Rioja Oriental celebrará el próximo jueves 11 de septiembre en el Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo una jornada divulgativa dirigida a emprendedores y futuros promotores de la zona en la que va a presentar el 'Ticket rural', que presenta como una innovadora herramienta de apoyo al emprendimiento en el medio rural.

Con inscripción gratuita a través de la página adrlariojaoriental.com, representantes de Dirección General de Desarrollo Rural, de las Ayudas Leader, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de la Federación de Empresas de La Rioja y de la Red Asturiana de Desarrollo Rural presentarán esta nueva fórmula de emprendimiento desarrollada dentro del periodo Leader 2023-2027. Además, se expondrán dos casos de éxito desde su apoyo.

