La reforma de la climatización municipal supone 374.451 euros

En este inicio de otoño, hay días en los que calienta tanto que hay que apagar la a primera hora del día. En el invierno ... pasado, hubo varias jornadas en las que no funcionó. Por exceso o por defecto, son síntomas que evidencian que la caldera del edificio consistorial arnedano está obsoleta y que precisa su sustitución y renovación.

Con esa intención, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Arnedo adjudicó en una de sus últimas sesiones el contrato para ejecutar la reforma de la instalación de climatización híbrida con renovación de la sala de calderas de gasoil a gas natural y ventilación del edificio municipal. Queda en manos de la empresa zaragozana Indutec Instalaciones y Energía por una cuantía de 374.451,74 euros, rebajando el precio de licitación que partía de 401.550,68. De esa cuantía, 282.545,20 euros están financiados por fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

Uno de los argumentos por los que Indutec Instalaciones y Energía logró la adjudicación es por dos mejoras: la reducción en treinta días del plazo de ejecución, pasando de cuatro a tres meses, y la ampliación del garantía a seis años. «Una vez se formalice el contrato, en tres meses deberá estar realizado el cambio de la caldera y los demás trabajos aparejados», explicó la alcaldesa arnedana, Rosa Herce. Unos trabajos que, dados los tiempos de la administración pública, van a coincidir con la llegada del invierno. «Esperemos que no haya ninguna incidencia en el día a día –expuso–. La reforma se va a realizar por fases: cuando se cambien los tubos quizá haya zonas afectadas. Pero los trabajadores del Ayuntamiento tendremos que sobrellevar los trabajos lo mejor posible».