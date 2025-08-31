La novena de Vico de Arnedo recoge leche ante el incremento de precios La parroquia solicita esta colecta a favor de Cáritas por tercer año consecutivo en las honras que hoy comienzan por la patrona

Los arnedanos comienzan esta tarde a honrar a su patrona, la Virgen de Vico. Volverán a mostrar su devoción y tradición a través de la novena que les reunirá cada tarde a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián. Y también van a volver a exhibir su capacidad de solidaridad, pues la parroquia de Arnedo ha llamado a fieles y vecinos a participar en la novena aportando leche que Cáritas destinará a las familias con necesidades de la ciudad.

Hace dos años, parroquia y Cáritas detectaron esta necesidad. Convocaron a los arnedanos a donar leche para los repartos de Cáritas. Repitieron llamada el año pasado ante el descenso del producto en los almacenes como consecuencia del aumento de su precio. Los arnedanos donaron una tonelada de leche.

En esta ocasión, la recogida comienza hoy y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre en la iglesia de Santo Tomás en un horario de 09.30 de la mañana hasta las 19.15 de la tarde.

Desde el lema 'Virgen de Vico, peregrina de esperanza', la parroquia ha preparado un temario para esta novena en la que cada jornada va a analizar el valor de la oración. Y en la que la imagen de la patrona vestirá seis mantos diferentes cada jornada entre los que le han donado en los años los vecinos. El colofón a la novena será la procesión del 8 de septiembre, que entrará al templo de Santo Tomás para bendecir esta ofrenda de leche y entregarla a Cáritas Arnedo para que luego la pueda repartir entre los necesitados de la ciudad.

Esta llamada se une a otros gestos solidarios recientes promovidos por la parroquia, como la cena-velada que recaudó 1.400 euros a favor del grupo de apoyo a Fortaleza. Además, en las misas ha recolectado 2.000 euros para destinar al proyecto de hogar infantil Lar Santa Mónica en la ciudad brasileña.

