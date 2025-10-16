El grupo de gobierno de Arnedo inicia el trámite para aprobar el Presupuesto para el 1 de enero

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arnedo ya avanza en la elaboración del anteproyecto para definir los gastos, ingresos e inversiones para el ... próximo año. Como ha convertido en habitual, lo trabaja con el propósito de llevar el Presupuesto municipal 2026 al pleno ordinario del Consistorio del próximo mes de cara a que esté aprobado, cumplidos los trámites y entre en vigor para el mismo 1 de enero.

Siguiendo el calendario habitual, la concejalía de Economía, Hacienda y Administración Pública ha solicitado al resto de áreas municipales que le pasen sus peticiones para el Presupuesto 2026, contando con previsiones de gastos, necesidades, actuaciones a ejecutar, proyectos anhelados... Además, ha solicitado por correo electrónico a los grupos de la oposición que presenten sus propuestas al anteproyecto para, desde la «línea de diálogo» que plantea el grupo de gobierno, llegar a acuerdos. Una vez el anteproyecto apuntalado, el grupo de gobierno volverá a solicitar propuestas y debates. «Estamos trabajando con la previsión según tiempo y forma para llegar con el documento al pleno de noviembre y de que esté en vigor para el 1 de enero. Queremos que sean unos Presupuestos ambiciosos y den solución a las necesidades de la ciudad», expone la alcaldesa, Rosa Herce. En esa elaboración, prevé que mantendrán reuniones con los distintos grupos y a hablar sobre las ideas de ciudad que presenten.

En esa invitación a los grupos de la oposición, la regidora arnedana les llama a participar de forma activa en las diversas comisiones informativas de diversas áreas, que se celebran los tres primeros lunes de cada mes y de las que reivindicó su relevancia. «Son los órganos reglados para hablar sobre todos los temas que conciernen al Ayuntamiento y plantear propuestas e ideas –insta Herce–. Además de que podamos mantener reuniones más informales o privadas, son el lugar idóneo para debatir y plantear porque están los técnicos municipales de las diversas áreas».