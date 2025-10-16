LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El grupo de gobierno aspira a tener el Presupuesto 2026 en vigor para el 1 de enero, como es habitual desde hace años. E. P.

El grupo de gobierno de Arnedo inicia el trámite para aprobar el Presupuesto para el 1 de enero

El área de Hacienda ha solicitado al resto de concejalías y a la oposición las propuestas y necesidades

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:00

Comenta

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arnedo ya avanza en la elaboración del anteproyecto para definir los gastos, ingresos e inversiones para el ... próximo año. Como ha convertido en habitual, lo trabaja con el propósito de llevar el Presupuesto municipal 2026 al pleno ordinario del Consistorio del próximo mes de cara a que esté aprobado, cumplidos los trámites y entre en vigor para el mismo 1 de enero.

