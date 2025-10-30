El PP vuelve a plantear habilitar un museo taurino en el pabellón Arnedo Arena

Ernesto Pascual Jueves, 30 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

Después de hacerlo hace un año sin ser atendido, el grupo municipal del Partido Popular vuelve a plantear al grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Arnedo que contemple como propuesta para el Presupuesto municipal de 2026 crear un museo taurino en el pabellón multiusos Arnedo Arena «con el objetivo de poner en valor la identidad taurina de la ciudad y la historia del Zapato de Oro, trofeo que este año ha celebrado su 50ª edición».

Con el propósito también de que se convierta en un recurso turístico más en la ciudad, el PP plantea que este espacio expositivo permanente recoja la historia e identidad de la feria de las novilladas con objetos taurinos, documentación y material histórico, paneles informativos, etc. Además, lo convertiría en un homenaje a las personas que han promovido esta tradición.