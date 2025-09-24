Octubre Corto recupera en Arnedo una exposición programas de teatro y cine del siglo XX

El Festival de Cine Octubre Corto va desentrañando algunos de los capítulos que conformarán su vigésimo séptima edición entre el 16 y el 25 de ... octubre. Unos días antes, y después de las fiestas patronales arnedanas, comenzará su prólogo con la apertura el 8 de octubre en el Centro Fundación Caja Rioja de la exposición titulada 'Cine, teatro y variedades. Arnedo (1923-1976). Colección Demetrio Garrido Muro', que muestra por primera vez la colección de programas teatrales y cinematográficos del que fuera empresario del Teatro Cervantes.

«Conservada durante décadas pero no exhibida hasta hoy, y de la que la exposición muestra una selección, constituye una memoria gráfica de la miscelánea escénica a la que Arnedo asistió entre principios de los años 20 y finales de los años 70 del siglo XX. Pero también una variedad representativa de lo que también se veía en otras plazas y por tanto, con valor universal», valora la Asociación de Vanguardias Arnedanas Aborigen sobre esta muestra que estará abierta hasta el final del festival.

Muestra de la colección de Demetrio Garrido Muro Del 8 al 25 de octubre en el Centro de Fundación Caja Rioja con una selección de sus 1.818 programas originales de actuaciones y películas en teatros de Arnedo, La Rioja y otras localidades y ciudades del país.

Muestra de Arantxa Ezquerro Será en el vestíbulo del Cervantes durante el festival para mostrar el proceso de creación del vestuario de una película.

Su director Chechu León y el cineasta riojano Bernardo Sánchez se han encargado del proyecto, investigación y comisariado de una exposición tras cuyo diseño gráfico está Lles y Teresa Rodríguez de la reproducción fotográfica y digitalización. Además, como es habitual en las acciones de Aborigen, la exposición tiene el soporte de un libro catálogo que recogerá todas las piezas mostradas junto a un prólogo del actor José Sacristán y textos de Sánchez, León, Gabriel Santolaya, Guillermo Garrido y José María León Quiñones. Para todo el proyecto, Aborigen ha tenido el apoyo del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Arnedo, Fundación Caja Rioja y la editorial Pepitas (Los Aciertos).

Tras su inauguración el 26 de septiembre de 1923, el empresario del calzado apasionado Demetrio Garrido Muro adquirió el Teatro Cervantes. Se convirtió en su director y programador. Al comprarlo en 1999 el Ayuntamiento para su reforma, cuenta Aborigen que sus archivos se guardaron en la fábrica Garrido Muro. Ante su traslado a Calahorra, los guardó León Quiñones. De su recuperación y catalogación surge la colección con 1.818 programas originales, de los que la exposición mostrará más de 300, de los teatros Cervantes y Celso Díaz de Arnedo, de Calahorra y Logroño y otras ciudades.

DOS EXPOSICIONES El Festival proyectará cortos y ofrecerá una muestra de la figurinista con raíces en Pradejón Arantxa Ezquerro

Junto a esta, otra exposición mostrará el trabajo de la figurinista Arantxa Ezquerro, zaragozana de padres de Pradejón: programará cortos que tienen su firma en el vestuario, una clases magistral y una muestra en el Cervantes sobre el proceso.