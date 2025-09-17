El Nostalgia Market lleva el comercio local el sábado a la terraza de Sendero de Arnedo

La Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo (ACHA) pondrá en marcha este sábado una nueva iniciativa para acercar sus establecimientos, productos y ... servicios al público. Para sacarlos de sus espacios y tiendas y llevarlos de una forma festiva a la terraza de la Asociación Sendero Club. Es la invitación que lanza el Nostalgia Market, nombre dado a este mercado que reunirá a ocho establecimientos asociados de ACHA junto a varias actividades lúdicas y culturales para el disfrute de quienes asistan.

En un horario de 11.00 a 14.30 por la mañana y de 16.30 a 21.30 por la tarde, socios representantes de los sectores de la joyería, moda, complementos y accesorios, golmajería y dulces o el vino presentarán al público sus productos y servicios. Así, la Asociación busca sacar a la calle de otra manera el comercio y la hostelería locales para que el consumidor se adentre en sus productos y catálogos y conozca su calidad y oportunidades. Porque les presentarán sus mejores productos, novedades y tendencias de temporada, descuentos...

Con el fin de enriquecer el mercado con ambiente festivo, enfocará la mañana en los niños y la tarde en jóvenes y adultos. En el horario matutino se han programado talleres de manualidades con Susana Santa Eulalia, de pintacaras o, con bodega Faustino Rivera Ulecia, un pisado de la uva para que los pequeños prueben un primer mosto surgido de ellos.

Mientras continúa la exposición y venta de los ocho establecimientos, la tarde cobrará ritmo con el concierto que ofrecerá desde las 18.00 horas la banda Fardecerca, formada por alumnos y exalumnos de la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz, siempre dispuesta a colaborar con el comercio local. Tras su actuación, siempre con entrada gratuita, habrá un bingo con obsequios de los socios y ambientación con un pinchadiscos. De mano de Faustino Rivera Ulecia, y por 5 euros la inscripción, tendrá lugar a las 19.30 horas una cata con dos de sus vinos crianza maridados con quesos semicurados de Celia.

El colofón a la jornada será la celebración del día del socio de Sendero desde 21.30 horas con música en su sala.