Navarros y arnedanos se unen en el día grande por los patronos
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:28
Si el primer día es de jolgorio en las calles, el segundo de las fiestas de Arnedo de San Cosme y San Damián es ... de tradición y hermanamiento.
En su día grande, los arnedanos reciben de madrugada a sus hermanos navarros para cumplir con un guion secular, el que les lleva a honrar a los santos mártires Cosme y Damián con cánticos por las calles y, ya con el día echado encima, con la procesión del Robo de los Santos. Reclamarán con palabras los navarros a los santos, también a la carrera, pero les frenarán como cada año los arnedanos. Juntos harán que vuelvan a ser fiestas de interés nacional.
