La Marcha Solidaria 'Vida con diabetes' se realizará este domingo. E. P.

El domingo, Marcha 'Vida con diabetes' en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:00

La Asociación Diabetes de La Rioja invita a los arnedanos a ponerse este domingo de azul y compartir la IV Marcha Solidaria 'Vida con diabetes', que partirá desde la plaza de España a las 10.30 de la mañana para llegar a la explanada del monasterio de Vico y regresar.

Antes, a las 09.00 de la mañana, los interesados compartirá un desayuno saludable en la plaza, que también tendrá una mesa informativa sobre ASDIR, hinchables para los pequeños. Los interesados se pueden inscribir por 5 euros en la Escuela de Baile Tacones y Puntas.

