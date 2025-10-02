LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pase de pecho de Pedro Luis. MARTÍN RUPÉREZ
CRÍTICA DE TOROS

Pedro Luis, oreja en un fútil final de feria

Lo más destacado de la feria del Zapato de Oro llego del mexicano Emiliano Osornio, que se alzó con el trofeo

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Después del recital de toreo de Emiliano Osornio del miércoles volver al Arnedo Arena no era fácil. Hacía tiempo que no se disfrutaba tanto viendo ... torear con tal sentido del toreo a un novillero. Con todo, el cuarto de plaza que fielmente había acudido los días anteriores al multiusos ayer tampoco faltó a la última de feria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

