La exposición de Naturaleza de La Rioja, en Arnedo
Lunes, 20 de octubre 2025, 07:55
La plaza de España de Arnedo acoge hasta el 4 de noviembre la exposición itinerante del XVIII Concurso de Fotografía Naturaleza de La Rioja, ... organizado por el Gobierno regional.
Además de recorrer los paneles con las imágenes seleccionadas, dos personas de la Federación Riojana de Fotografía ofrecieron este domingo visitas guiadas.
