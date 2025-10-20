LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. P.

La exposición de Naturaleza de La Rioja, en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:55

Comenta

La plaza de España de Arnedo acoge hasta el 4 de noviembre la exposición itinerante del XVIII Concurso de Fotografía Naturaleza de La Rioja, ... organizado por el Gobierno regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  7. 7

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  8. 8

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La exposición de Naturaleza de La Rioja, en Arnedo

La exposición de Naturaleza de La Rioja, en Arnedo