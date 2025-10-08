La Experiencia Incibe forma en ciberseguridad en la plaza España El aula itinerante del Instituto Nacional de Ciberseguridad permanece en la ciudad hasta este sábado con actividades gratuitas

El camión de la Experiencia Incibe llegó ayer a la plaza de España de Arnedo, desplegando hasta este sábado todos sus juegos y sensaciones para sensibilizar y formar a los ciudadanos sobre la importancia de la ciberseguridad y la confianza digital.

Después de visitar el año pasado Calahorra, la parada en Arnedo es la única en este 2025 en La Rioja de la Experiencia Roadshow de Ciberseguridad, iniciativa promovida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Actividad gratuita, dirigida a todas las edades desde los 10 años, el camión despliega dos escenarios, uno interior con aulas y otro exterior con juegos. Como explica la edil de Seguridad y Modernización del Ayuntamiento de Arnedo, Nuria San Servando, los asistentes participan en «diversas actividades interactivas, como escape room de ciberseguridad, juegos 'on line', píldoras informativas y la cabina 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', que combinan formación y entretenimiento para promover un uso seguro y responsable de las tecnologías digitales».

Los interesados pueden hacerlo en horario de mañana, hasta el viernes de 09.00 a 14.00 y el sábado de 11.00 a 15.00, y de tarde, de 16.30 a 19.30 hasta el viernes y ampliándose de 16.00 a 20.00 el sábado. Eso sí, las mañanas entre semana están ocupadas prácticamente por los centros escolares de la comarca y sus alumnos. Como ellos, los grupos organizados, también asociaciones, pueden reservar su plaza para asistir a través de escribir un correo electrónico a roadshow@incibe.es o llamando al teléfono 919053163. Las reservas se gestionan por orden de llegada y disponibilidad.

