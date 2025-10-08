LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Experiencia Incibe forma en ciberseguridad en la plaza España

El aula itinerante del Instituto Nacional de Ciberseguridad permanece en la ciudad hasta este sábado con actividades gratuitas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:26

Comenta

El camión de la Experiencia Incibe llegó ayer a la plaza de España de Arnedo, desplegando hasta este sábado todos sus juegos y sensaciones para sensibilizar y formar a los ciudadanos sobre la importancia de la ciberseguridad y la confianza digital.

Después de visitar el año pasado Calahorra, la parada en Arnedo es la única en este 2025 en La Rioja de la Experiencia Roadshow de Ciberseguridad, iniciativa promovida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Actividad gratuita, dirigida a todas las edades desde los 10 años, el camión despliega dos escenarios, uno interior con aulas y otro exterior con juegos. Como explica la edil de Seguridad y Modernización del Ayuntamiento de Arnedo, Nuria San Servando, los asistentes participan en «diversas actividades interactivas, como escape room de ciberseguridad, juegos 'on line', píldoras informativas y la cabina 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', que combinan formación y entretenimiento para promover un uso seguro y responsable de las tecnologías digitales».

Los interesados pueden hacerlo en horario de mañana, hasta el viernes de 09.00 a 14.00 y el sábado de 11.00 a 15.00, y de tarde, de 16.30 a 19.30 hasta el viernes y ampliándose de 16.00 a 20.00 el sábado. Eso sí, las mañanas entre semana están ocupadas prácticamente por los centros escolares de la comarca y sus alumnos. Como ellos, los grupos organizados, también asociaciones, pueden reservar su plaza para asistir a través de escribir un correo electrónico a roadshow@incibe.es o llamando al teléfono 919053163. Las reservas se gestionan por orden de llegada y disponibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  5. 5 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  6. 6 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  7. 7 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Experiencia Incibe forma en ciberseguridad en la plaza España

La Experiencia Incibe forma en ciberseguridad en la plaza España