El Espacio Rural aspira a llegar a 150 jóvenes para fomentar emprendimiento y arraigo

Dar un lugar a los jóvenes para que sean protagonistas de su talento y desarrollen su afán de emprendimiento e innovación. A la par, darles ... oportunidades en su territorio para arraigarles y que no lo abandonen. Son algunos de los objetivos del proyecto Espacio Rural (HUB Rural), promovido por las fundaciones la Caixa y Pioneros desde Arnedo para llegar a toda La Rioja Baja.

Iniciada su actividad con el centro joven de la ciudad del calzado como base, se presenta como un espacio colaborativo entre administraciones públicas, universidades, entidades sociales, empresas y los propios jóvenes para promover el emprendimiento y la innovación juvenil en el medio rural riojano, frenar la despoblación y generar nuevas oportunidades de vida y empleo en el territorio.

Financiado dentro del proyecto de Desarrollo Rural de la Caixa, alineado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la secretaría de Estado para el Reto Demográfico, el proyecto aspira a llegar a 150 jóvenes entre 15 y 29 años de la zona. Han comenzado a contactar con ellos en los institutos, en asociaciones y en las calles a través de la contratación de una educadora social y una trabajadora social. Son las primeras de los quince profesionales que el proyecto prevé contratar para extender el modelo a otras localidades y ayudar a otras entidades a sumarse al proceso desde un enfoque participativo, inclusivo y sostenible.

Crear un mapa digital de oportunidades en la zona o definir un campus para colaborar con la UR son las primeras acciones

«Este espacio es más que un proyecto, es una oportunidad para construir esperanza, arraigo y demostrar talento y creatividad», describió ayer Ana Ganuza, gerente de Pioneros, en la presentación junto a la alcaldesa Rosa Herce y a la delegada en Aragón y La Rioja de Fundación la Caixa, Sandra Usón.

Este impulso se va a materializar en varias acciones: crear un mapa digital de activos juveniles y diagnóstico del territorio que recojas las oportunidades y las necesidades que se dan en la comarca; definir un Campus Universitario de Emprendimiento e Innovación social para conectar a jóvenes y empresas con la Universidad de La Rioja; o definir itinerarios de formación y empleo personalizados para jóvenes.