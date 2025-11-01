La madrileña New Vision Sports ejecutará el pump track de Arnedo por 108.115 euros

La empresa constructora madrileña New Vision Sports va a ser la encargada de ejecutar la pista de pump track que añadirá una instalación deportiva y ... lúdica más en el parque del Cidacos de la ciudad del calzado.

Entre las dos propuestas presentadas en la convocatoria pública lanzada por el Ayuntamiento, la junta de gobierno local aprobó en su sesión semanal celebrada en la mañana de ayudar adjudicar este contrato de obras a la de esta firma especializada en este tipo de instalaciones, trabajos que realizará por 108.115,92 euros. Y un plazo de ejecución de ocho semanas.

«Entre las mejoras que ha propuesta está la ampliación del plazo de garantía del circuito hasta cinco años y la reducción del plazo de ejecución de los trabajos de dieciséis a ocho semanas, además del suministro de mobiliario urbano para el entorno consistente en seis mesas y dos aparca bicicletas», explicó la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, sobre esta adjudicación.

Además, la junta de gobierno aprobó la licencia de obras a favor del Obispado riojano para la reparación de la grieta en el mirador de la sacristía de Santa Eulalia de Mérida y adjudicó el contrato menor para repasar y mantener las gigantografías de la Casa de Cultura y frente a la iglesia de San Cosme y San Damián. Se encargará quien las realizó, Carlos López Garrido por 6.435 euros.

En el orden corporativo, la alcaldesa informó de que el pleno tomará conocimiento este lunes de la renuncia por motivos laborales de la edil del Partido Popular, Cristina Serván Herce. La suya es la segunda que se da en esta legislatura en el grupo municipal popular después de la que presentó en junio Conchi Ibáñez, que fue sustituida por el joven Daniel Llanos. Posiblemente le releve Lorena Fernández Ortega.