La junta aprobó el repaso de la gigantografía de la Casa de Cultura. E. P.

La madrileña New Vision Sports ejecutará el pump track de Arnedo por 108.115 euros

El pleno tomará conocimiento el lunes de la renuncia por motivos laborales de la popular Cristina Serván

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:02

La empresa constructora madrileña New Vision Sports va a ser la encargada de ejecutar la pista de pump track que añadirá una instalación deportiva y ... lúdica más en el parque del Cidacos de la ciudad del calzado.

