La popular Cristina Serván renuncia por motivos laborales a ser concejal de Arnedo

La edil del Partido Popular, Cristina Serván Herce, ha renunciado su acta de concejal del Ayuntamiento de Arnedo, un adiós del que tomará conocimiento ... el pleno de la Corporación en una sesión extraordinaria en la tarde de este lunes.

Cristina Serván Herce se incorporó en mayo de 2023 a la lista que presentó el Partido Popular a la Alcaldía de Arnedo encabezada por Jesús Rubio. En su primera experiencia como corporativa, Serván ha asumido la responsabilidad de las áreas de Juventud e Infancia desde la oposición que ocupan los populares, presentando distintas iniciativas para el municipio.

Su renuncia llega por motivos laborales y un traslado que le lleva lejos de la ciudad del calzado. La suya es la segunda que se da en esta legislatura en el grupo municipal popular después de la que presentó en junio Conchi Ibáñez, que fue sustituida por el joven Daniel Llanos. En esta ocasión, el siguiente en la lista es Andoni Pérez Mora, aunque se baraja que saltará su puesto y la credencial que solicitará la Corporación a la Junta Electoral para completar el grupo popular será la de Lorena Fernández Ortega.