La popular Cristina Serván renuncia por motivos laborales a ser concejal de Arnedo
El pleno tomará conocimiento el lunes de su dimisión, la segunda que se da en el grupo municipal popular en esta legislatura
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:03
La edil del Partido Popular, Cristina Serván Herce, ha renunciado su acta de concejal del Ayuntamiento de Arnedo, un adiós del que tomará conocimiento ... el pleno de la Corporación en una sesión extraordinaria en la tarde de este lunes.
Cristina Serván Herce se incorporó en mayo de 2023 a la lista que presentó el Partido Popular a la Alcaldía de Arnedo encabezada por Jesús Rubio. En su primera experiencia como corporativa, Serván ha asumido la responsabilidad de las áreas de Juventud e Infancia desde la oposición que ocupan los populares, presentando distintas iniciativas para el municipio.
Su renuncia llega por motivos laborales y un traslado que le lleva lejos de la ciudad del calzado. La suya es la segunda que se da en esta legislatura en el grupo municipal popular después de la que presentó en junio Conchi Ibáñez, que fue sustituida por el joven Daniel Llanos. En esta ocasión, el siguiente en la lista es Andoni Pérez Mora, aunque se baraja que saltará su puesto y la credencial que solicitará la Corporación a la Junta Electoral para completar el grupo popular será la de Lorena Fernández Ortega.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión