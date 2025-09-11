LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Polígono industrial La Maja, de Arnedo. Ernesto Pascual

La Ader ofrece por seis meses el parque industrial La Maja a 24,50 euros el metro cuadrado

Las nuevas normas de comercialización ofrecen descuentos para compras superiores a 15.000 metros, que se incrementan si superan los 40.000

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:42

El Gobierno de La Rioja quiere «colmatar» el parque industrial La Maja de Arnedo. Como todos los de La Rioja, claro. En el caso del arnedano, le restan libres algo menos de la mitad de sus parcelas, unos 160.000 metros cuadrados. Para incentivar la llegada de nuevas empresas, el Gobierno riojano ha introducido hasta el 8 de marzo un descuento que reduce a 24,50 euros el metro cuadrado para quien adquiera parcelas de más de 15.000 m2 -hasta ahora se comercializaba a 35-. Son mayores si superan los 40.000 m2.

«Con estos descuentos, buscamos dar un incentivo mayor para que las empresas se establezcan. Intentamos colmatar el polígono para contemplar ampliar la oferta en más metros», insta la consejera de Empresa, Innovación y Desarrollo, Belinda León, tras visitar el parque este jueves.

Polígono industrial La Maja, de Arnedo. Ernesto Pascual

Con estas normas de comercialización firmadas este lunes, la Agencia de Desarrollo Económico (Ader) abre sus puertas para informar a cualquier iniciativa interesada. «Este es un suelo industrial de calidad, con condiciones inmejorables -valoró el gerente de la Ader, Luis Pérez-. Quien tenga interés en estos descuentos y en las otras líneas de ayudas puede comunicarse con la Ader y tendrá un proyecto con seguimiento personalizado ».

Por el momento, la Ader ya tiene expedientes de negociación y contactos con varias empresas tanto ya establecidas para ampliar sus instalaciones como otras de otras comunidades autónomas e incluso países con interés para instalarse en La Maja.

