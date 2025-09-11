LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una actividad en el centro. CEPA

Cursos, talleres y formación de Secundaria, en el Centro de Educación para Adultos de Arnedo

Con matrícula gratuita, el Cepa se presenta a este curso también como centro de capacitación digital

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:27

El Centro de Educación de Personas Adultas (Cepa) de Arnedo mantiene abierto su período de matrícula hasta el próximo viernes 19 de septiembre para las once formaciones que conforman su oferta educativa para el curso 2025-2026.

Con matrícula gratuita, el Cepa se presenta a este curso también como centro de capacitación digital. Así, su oferta educativa plantea enseñanzas iniciales en alfabetización y cultura general, además de alfabetización en lengua española para extranjeros, competencia en inglés o digital, junto a educación intercultural.

Además de la posibilidad de obtener el graduado en Educación Secundaria en su sede en el IES Virgen de Vico, también ofrece cursos en aula mentor y talleres de lectura, de actualidad o de fomento de la salud y prevención de enfermedades.

