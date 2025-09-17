La Asociación de Pescadores ofrece el sábado un curso de iniciación en el coto del Cidacos de Arnedo

La Asociación de Pescadores del Cidacos de Arnedo busca crear cantera, fomentar la afición en tempranas edades y, a ser posible, desde una enseñanza ... adecuada. Ese es el propósito del curso de formación y divulgación de la pesca para jóvenes que va a celebrar en la mañana de este sábado en el coto intensivo del río Cidacos en la ciudad del calzado.

Los interesados en recibir este curso de iniciación a la pesca tienen hasta este miércoles para inscribirse a través del teléfono 690273826 o del correo electrónico pescadoresdelcidacos@gmail.com.

Con la colaboración en la organización de la Federación Riojana de Pesca, del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento arnedano, junto a otros privados y particulares, el curso se desarrollará desde las 09.30 de la mañana hasta eso de las 13.30 horas.