LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del río Cidacos, en una imagen de archivo. E.P.

La Asociación de Pescadores ofrece el sábado un curso de iniciación en el coto del Cidacos de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:07

La Asociación de Pescadores del Cidacos de Arnedo busca crear cantera, fomentar la afición en tempranas edades y, a ser posible, desde una enseñanza ... adecuada. Ese es el propósito del curso de formación y divulgación de la pesca para jóvenes que va a celebrar en la mañana de este sábado en el coto intensivo del río Cidacos en la ciudad del calzado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Asociación de Pescadores ofrece el sábado un curso de iniciación en el coto del Cidacos de Arnedo

La Asociación de Pescadores ofrece el sábado un curso de iniciación en el coto del Cidacos de Arnedo