La Asociación de Pescadores ofrece el sábado un curso de iniciación en el coto del Cidacos de Arnedo
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:07
La Asociación de Pescadores del Cidacos de Arnedo busca crear cantera, fomentar la afición en tempranas edades y, a ser posible, desde una enseñanza ... adecuada. Ese es el propósito del curso de formación y divulgación de la pesca para jóvenes que va a celebrar en la mañana de este sábado en el coto intensivo del río Cidacos en la ciudad del calzado.
Los interesados en recibir este curso de iniciación a la pesca tienen hasta este miércoles para inscribirse a través del teléfono 690273826 o del correo electrónico pescadoresdelcidacos@gmail.com.
Con la colaboración en la organización de la Federación Riojana de Pesca, del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento arnedano, junto a otros privados y particulares, el curso se desarrollará desde las 09.30 de la mañana hasta eso de las 13.30 horas.
