Las conferencias del Club Taurino de Arnedo recorren los 50 años de la Feria del Zapato de Oro

Las bodas de oro de la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro serán las protagonistas del XVIII Ciclo de Conferencias del Club Taurino ... Arnedano, que comienza en la tarde de este sábado con una conferencia sobre su origen, entregará los premios de esta edición el próximo y concluirá el viernes 28 con otra charla que recorrerá su historia.

Con el título 'El origen del Zapato de Oro', el hotel Virrey, sede del Club, acogerá desde las 18.30 horas de este sábado el diálogo entre el torero Diego Urdiales, el periodista Paco Aguado, el empresario del calzado Basilio García y Florentino Palacios, miembro de su directiva en 1972, año en el que se instituyó el trofeo. La mesa la moderará la crítica de Diario LA RIOJA Isabel Virumbrales.

La gala de entrega de los premios de esta redonda edición centrará los actos el próximo sábado 22 de noviembre, desde las 20.00 horas en el Teatro Cervantes –con cena posterior por 30 euros en el Virrey–. De regreso a su sede, la tercera conferencia será el viernes 28 a las 20.00 horas para recorrer los 50 años de historia del Zapato de Oro de la mano del periodista Luis M. Parrado, el ganador del trofeo en 2001 César Jiménez tras cortar cuatro orejas y el ganadero Ángel M. Castro, de Miranda de Pericalvo.