Las conferencias del Club Taurino de Arnedo recorren los 50 años de la Feria del Zapato de Oro

Ernesto Pascual

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:27

Las bodas de oro de la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro serán las protagonistas del XVIII Ciclo de Conferencias del Club Taurino ... Arnedano, que comienza en la tarde de este sábado con una conferencia sobre su origen, entregará los premios de esta edición el próximo y concluirá el viernes 28 con otra charla que recorrerá su historia.

