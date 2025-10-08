LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cuevas de los cien pilares

Conciertos, talleres y visitas, por el Día del Arte Rupestre en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:08

Como parte del Itinerario Cultural Europeo de Patrimonio Rupestre, el Ayuntamiento de Arnedo va a celebrar con varias actividades la conmemoración del Día Europeo del ... Arte Rupestre, que se celebra cada 9 de octubre, pero que en la ciudad del calzado se traslada al fin de semana con citas culturales e infantiles alrededor de la riqueza de la Cueva de los Cien Pilares.

