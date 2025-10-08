Conciertos, talleres y visitas, por el Día del Arte Rupestre en Arnedo
Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:08
Como parte del Itinerario Cultural Europeo de Patrimonio Rupestre, el Ayuntamiento de Arnedo va a celebrar con varias actividades la conmemoración del Día Europeo del ... Arte Rupestre, que se celebra cada 9 de octubre, pero que en la ciudad del calzado se traslada al fin de semana con citas culturales e infantiles alrededor de la riqueza de la Cueva de los Cien Pilares.
En dos pases, a las 19.00 y a las 20.30 horas, limitados a cuarenta personas cada uno, la primera propuesta es el concierto 'Malditos boleros', con la cantante Cielo Arissa, el percusionista Alberto Mera y la actriz Maya Salaverría, una revisión del género dentro del programa Palabras de tierra que organiza Farándula. Los interesados pueden reservar por 4 euros en arnedo.com ó en la Oficina de Turismo.
La oficina de Turismo ofrecerá en la mañana del sábado un taller infantil de pintura rupestre desde las 11.30. Y en el atardecer, visitas nocturnas a las cuevas de los Cien Pilares sobre su época medieval desde las 19.30, con reserva previa por 5 euros.
