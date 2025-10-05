El cine y Octubre Corto centran el programa mensual del Cervantes
El festival se prolongará entre los días 16 y el 25 del mes de octubre con proyecciones, varias actividades y las galas
Domingo, 5 de octubre 2025, 08:45
El décimo del año es el mes del cine en el Teatro Cervantes. Después de volver de las vacaciones de verano y de llenarse ... de carcajadas durante las fiestas, el programa del área de Cultura para este mes contempla cinco proyecciones de cine y diez días dedicados al séptimo arte, del 16 al 25 con el Festival de Cine Octubre Corto. Eso sí, también tendrá teatro con una campaña escolar este viernes y la Gala del Deporte.
El protagonismo de la pantalla comienza hoy mismo, domingo 5, con la primera proyección dentro del IV Día del Cine Español, será desde las 19.30 horas por 6 euros con la premiada 'Una quinta portuguesa', dirigida por Avelina Prat. El cine club continuará el jueves este Día del Cine Español con 'Romería', por 4 euros desde las 20.30 horas, y el próximo domingo 12 con 'El cautivo'.
Entre medias, durante la mañana del viernes acogerá una campaña escolar alrededor de una revisión del clásico de William Shakespeare 'Hamlet'.
El cine club regresará con más títulos españoles los jueves 16 con 'Ciudad sin sueño' y 30 con 'Mi postre favorito'. Entre ambas propuestas, llegarán las proyecciones, actividades y galas del Festival de Cine Octubre Corto. La última cita del mes de octubre será el viernes 31 para celebrar la Gala del Deporte.
