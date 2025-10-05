LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gala de clausura de la pasada edición del festival Octubre Corto en el Teatro Cervantes de Arnedo. OCTUBRE CORTO
Arnedo

El cine y Octubre Corto centran el programa mensual del Cervantes

El festival se prolongará entre los días 16 y el 25 del mes de octubre con proyecciones, varias actividades y las galas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:45

Comenta

El décimo del año es el mes del cine en el Teatro Cervantes. Después de volver de las vacaciones de verano y de llenarse ... de carcajadas durante las fiestas, el programa del área de Cultura para este mes contempla cinco proyecciones de cine y diez días dedicados al séptimo arte, del 16 al 25 con el Festival de Cine Octubre Corto. Eso sí, también tendrá teatro con una campaña escolar este viernes y la Gala del Deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  10. 10 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El cine y Octubre Corto centran el programa mensual del Cervantes

El cine y Octubre Corto centran el programa mensual del Cervantes