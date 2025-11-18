El ciclo 'Ecos del pasado' continúa con exposición y charla en el teatro de Arnedo
Martes, 18 de noviembre 2025, 08:39
La segunda semana del ciclo 'Ecos del pasado', organizado por el Ayuntamiento arnedano para celebrar los 50 años de democracia, comienza en la ... tarde de este martes con una doble cita con entrada libre en el Teatro Cervantes.
La primera, a las 19.00, con la inauguración de la exposición 'Rotspanier: lecciones para el presente' sobre los exiliados republicanos; y a las 19.30, con la presentación del libro 'El rosario civil de la Aurora', del arnedano José María Royo, publicado con Editorial La Rural.
