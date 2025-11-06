LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnedo

El centro joven conciencia el sábado con la actividad 'En la piel de los jóvenes'

E. P.

Arnedo.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

La actividad 'En la piel de los jóvenes', promovida por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) como un ejercicio de empatía con personas vulnerables, llega en la tarde de este sábado al centro joven de Arnedo.

Entre las 17.00 y 21.00 horas, jóvenes entre 14 y 35 años encontrarán la invitación a realizar un recorrido con gafas de realidad virtual que les adentrará en la experiencia inmersiva de sentirse en momentos reales para vivir en primera persona situaciones límite vinculadas a los trastornos de imagen corporal y alimentarios, el acoso, relaciones tóxicas o las adicciones. Cada experiencia se vive de forma individual, tiene una duración de unos cinco minutos e invita después a un breve proceso de reflexión guiada.

Para incentivar la participación, el IRJ sortea unas gafas Meta Quest 3 S.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9

    «Ahora salgo al frontón sin miedo a ser valiente»
  10. 10 Nueva estafa relacionada con la Iglesia: se hacen pasar por párrocos para obtener información personal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El centro joven conciencia el sábado con la actividad 'En la piel de los jóvenes'