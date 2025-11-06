El centro joven conciencia el sábado con la actividad 'En la piel de los jóvenes'

E. P. Arnedo. Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:51 Comenta Compartir

La actividad 'En la piel de los jóvenes', promovida por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) como un ejercicio de empatía con personas vulnerables, llega en la tarde de este sábado al centro joven de Arnedo.

Entre las 17.00 y 21.00 horas, jóvenes entre 14 y 35 años encontrarán la invitación a realizar un recorrido con gafas de realidad virtual que les adentrará en la experiencia inmersiva de sentirse en momentos reales para vivir en primera persona situaciones límite vinculadas a los trastornos de imagen corporal y alimentarios, el acoso, relaciones tóxicas o las adicciones. Cada experiencia se vive de forma individual, tiene una duración de unos cinco minutos e invita después a un breve proceso de reflexión guiada.

Para incentivar la participación, el IRJ sortea unas gafas Meta Quest 3 S.