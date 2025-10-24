El centro joven de Arnedo celebra Halloween con un pasaje del terror viernes y sábado

Las instalaciones y espacios del centro joven de Arnedo volverán a convertirse el próximo fin de semana en un pasaje del terror para celebrar ... con una experiencia de miedo la tradición anglosajona cada vez más asentada de Halloween. Y dada a la gran expectación y aceptación que recibe, el área de Juventud del Ayuntamiento arnedano ofrecerá este pasaje de forma gratuita en las tardes y noches del viernes 31 de octubre y del sábado 1 de noviembre en un horario de 19.00 a 21.00 horas.

La compañía Tres Tristes Tigres será la encargada de esa transformación alrededor de la temática 'Graduación envenenada', que asistirá al virus que se extenderá por sus diversas plantas y salas producto de los experimentos de un grupo de jóvenes químicos de Arnedo buscando un compuesto que salve vidas y luche contra las enfermedades raras.

Tal y como presentó ayer la edil de Juventud y Festejos, Sandra Rodríguez, los interesados podrán recoger las invitaciones para acceder al pasaje del terror desde el lunes en el centro joven. Abierto a todas las edades, recomienda precaución con los más pequeños según su nivel de miedos. Con esa invitación, los pases serán para grupos de ocho personas y durarán diez minutos.

Como novedad, habrá una batucada por las calles del centro el viernes de 22.30 a 23.30.