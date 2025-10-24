LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El centro joven de Arnedo celebra Halloween con un pasaje del terror viernes y sábado

Los interesados podrán recoger las invitaciones para acceder al pasaje del terror desde el lunes

Ernesto Pascual

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:36

Las instalaciones y espacios del centro joven de Arnedo volverán a convertirse el próximo fin de semana en un pasaje del terror para celebrar ... con una experiencia de miedo la tradición anglosajona cada vez más asentada de Halloween. Y dada a la gran expectación y aceptación que recibe, el área de Juventud del Ayuntamiento arnedano ofrecerá este pasaje de forma gratuita en las tardes y noches del viernes 31 de octubre y del sábado 1 de noviembre en un horario de 19.00 a 21.00 horas.

