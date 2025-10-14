Casco Antiguo y CC OO ofrecen dos conferencias para el bienestar de los mayores de Arnedo

La colaboración entre la Asociación del Casco Antiguo de Arnedo y la Federación de Pensionistas de La Rioja del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ... da lugar a un ciclo de dos conferencias esta semana dirigidas a los mayores de la ciudad del calzado, dos citas con dos temas de interés para esa franja de edad como el cuidado de la memoria y la promoción de estilos de vida saludables.

Las dos conferencias estarán a cargo del gerontólogo y autor de varios libros Miguel Anxo Álvarez. La primera de ellas es en la tarde de este miércoles, desde las 18.30 horas, en el salón de actos de Comisiones Obreras en Arnedo, en el Paseo Constitución, número 20, y abordará el tema 'Estilos de vida, salud y envejecimiento activo'.

La segunda conferencia será al día siguiente, esta vez en la sede de la Asociación del Casco Antiguo, ubicada en la calle Royo, número 79, desde las 19.00 horas, y con el título 'La memora de las personas mayores: qué hacer para mejorarla'. Anxo plateará a los asistentes ejercicios y propuestas sencillos y entretenidos para mantener la memoria, aumentar la calidad de vida y contribuir al envejecimiento activo.