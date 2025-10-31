Los Campaneros de La Rioja ofrecen dos toques al público este sábado en Arnedo

La Asociación de Campaneros de La Rioja va a celebrar su asamblea anual este sábado 1 de noviembre en la ciudad del calzado, donde ... esta tradición está sustentada por varias personas voluntarias en la parroquia que se encargan tanto de tañerlas en los días grandes de fiesta como de hacerlas sonar en visitas guiadas que se organizan de forma periódica a las torres de los templos arnedanos.

Aprovechando este encuentro, la Asociación de Campaneros de La Rioja y la parroquia han organizado dos momentos de toques que aspiran a que sean especiales para todos los que deseen asistir. El primero será a las 11.45 horas de este sábado con un concierto de tañería en la iglesia de Santo Tomás. En esta cita, los campaneros ofrecerán explicaciones sobre los distintos toques que interpretan al público que acuda, que podrá ubicarse en sillas que se colocarán en el patio de Santo Tomás.

Por la tarde, ya con el amanecer, los campaneros parroquiales y riojanos se repartirán en las torres de las tres iglesias arnedanas para, desde las 19.00 horas, ofrecer los toques 'A ánimas' y 'A gloria', que resonarán a lo largo de toda la ciudad del calzado.

En la organización de estas dos citas, la parroquia agradece la disposición de los Campaneros de La Rioja.