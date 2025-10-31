LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

E.P.

Los Campaneros de La Rioja ofrecen dos toques al público este sábado en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:13

La Asociación de Campaneros de La Rioja va a celebrar su asamblea anual este sábado 1 de noviembre en la ciudad del calzado, donde ... esta tradición está sustentada por varias personas voluntarias en la parroquia que se encargan tanto de tañerlas en los días grandes de fiesta como de hacerlas sonar en visitas guiadas que se organizan de forma periódica a las torres de los templos arnedanos.

