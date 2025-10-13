LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La instalación muestra la transformación de lo orgánico en compost. E. P.

La campaña de fomento del contenedor marrón llega al mercadillo y a los hogares de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Desde hace unos días, la plaza de España de Arnedo acoge una tercera escultura, la instalación itinerante titulada 'El contenedor vivo'. Esta estructura decorativa ... con plantas es una de las imágenes de la nueva campaña informativa sobre el uso del contenedor impulsada por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y el Gobierno regional. Con el fomento del depósito de orgánicos en él, simboliza la transformación de estos residuos en compost.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  3. 3 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5

    «El cannabis terapéutico me devolvió la vida; puedo levantarme de la cama»
  6. 6

    Remontada para seguir arriba
  7. 7 Tradición, homenajes y nuevos desafíos
  8. 8

    «Los fondos europeos están muy bien, pero es mejor tener claro para qué»
  9. 9 Riojanos que pisan fuerte
  10. 10

    La situación del vino lastra a La Rioja Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La campaña de fomento del contenedor marrón llega al mercadillo y a los hogares de Arnedo

La campaña de fomento del contenedor marrón llega al mercadillo y a los hogares de Arnedo