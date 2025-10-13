La campaña de fomento del contenedor marrón llega al mercadillo y a los hogares de Arnedo

Desde hace unos días, la plaza de España de Arnedo acoge una tercera escultura, la instalación itinerante titulada 'El contenedor vivo'. Esta estructura decorativa ... con plantas es una de las imágenes de la nueva campaña informativa sobre el uso del contenedor impulsada por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y el Gobierno regional. Con el fomento del depósito de orgánicos en él, simboliza la transformación de estos residuos en compost.

Con esta presencia se hace constante la campaña en la ciudad del calzado, que va a contar con un puesto informativo desde hoy y hasta el 3 de octubre en los mercadillos semanales de los lunes, precisamente en la plaza de España. Quienes se acerquen obtendrán información sobre el uso adecuado del contenedor marrón, también a través de juegos educativos y reparto de materiales promocionales, tal y como informa el Ayuntamiento arnedano.

De este modo sigue reforzándose el mensaje que trasladaron los profesionales que participaron en un punto informativo móvil que, durante la pasada semana, recorrió varios lugares de la ciudad del calzado llevando a través de megafonía el mensaje y parándose en varios barrios para interactuar con los vecinos.

Son algunos elementos de esta campaña de concienciación del contenedor marrón y el reciclaje de materia orgánica, que llega a los hogares arnedanos también a través del reparto de 730 kits, conformados por un cubo aireado, bolsas compostables, un imán informativo y un folleto. Los interesados los tienen a su disposición en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento.

Además, la campaña ofrecerá un evento informativo abierto al público general el lunes 27 de octubre a las 19.00 en el centro de participación activa de mayores. Quienes asistan recibirán una bolsa de tela para el pan y un rollo de las bolsas compostables.