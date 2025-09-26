Una bomba de paz, alegría y en femenino plural en Arnedo

En el nublado contexto internacional, decir bomba es viajar a odios e injusticias. En Arnedo, decir bomba es sinónimo de unión, alegría y paz. ... Contradiciendo a la deriva internacional, significa decir que comienzan sus fiestas patronales por San Cosme y San Damián. Y esa celebración de confraternidad y felicidad ha reunido a miles de personas este mediodía en la plaza Nuestra Señora de Vico para vivir juntos el inicio de su semana grande, que disfrutarán hasta el anochecer del 2 de octubre.

«Vivamos días de alegría, de hermandad, de aparcar nuestras diferencias y disfrutar unidos. ¡Que la unión y paz de Arnedo se traslade a todo el mundo!«. Han sido las palabras de la alcaldesa Rosa Herce a sus vecinos e invitados en un lanzamiento del cohete anunciador que se ha entonado por primera vez en la historia en femenino plural. Después de estrenarse en las fiestas de marzo por San José, este ha sido el primer chupinazo de las patronales de Herce como primera regidora. Junto a ella, sólo mujeres en el balcón principal: la representante de la juventud arnedana, Marta Núñez Pérez-Medrano, la pregonera de estas fiestas, la presidenta de la Fundación Francisca Bretón; y la edil de Festejos, Sandra Rodríguez.

Y en la plaza, cientos de personas. En el centro, los más jóvenes impregnándose de harina en una práctica sucia que parece imposible de erradicar. A los flancos de la plaza, las peñas con sus charangas contagiando con su música la alegría. Y, también, banderas de Palestina dejando ver en este momento feliz el sufrimiento de un pueblo ante el genocidio que ejecuta Israel. Media hora antes, convocados por un grupo de vecinos de la comarca, se habían concentrado en la Puerta Munillo para «mostrar la repulsa por esta masacre y por la pasividad de los gobiernos que tienen potestad de frenar esta situación».

También había habido otras concentraciones previas a la bomba: los de La Chispa almorzaron en su cuarto y estrenaron su nuevo himno, los de la Lubumbas colocaron el pañuelo a los nacidos en el último año antes de encaminarse a la plaza con la charanga, los de la Tao echaron un trago al zurracapote antes de tomar el mismo camino…

Y tras estallar las fiestas, calle y más calle. Alegría y más alegría, animada y calentada por un sol presente y con más fuerza. Las peñas desfilan por el centro con sus charangas, las terrazas se llenan de cuadrillas, la Tao comparte comida de hermandad, la Lubumbas su fiesta con pinchadiscos en el recorrido del encierro… Un largo día para no descansar que bailará al atardecer en la verbena con la Orquesta Zoom en la Puerta Munillo, verá fuegos artificiales a medianoche y sonará con más pinchadiscos en la primera noche joven en la carpa de plaza de España.