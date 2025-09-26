LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El apoyo a Palestina ha estado presente en el lanzamiento de la bomba en Arnedo.

El apoyo a Palestina ha estado presente en el lanzamiento de la bomba en Arnedo. Justo Rodríguez

Una bomba de paz, alegría y en femenino plural en Arnedo

El lanzamiento del cohete anunciador, a manos únicamente de mujeres y con presencia de banderas palestinas, abre las fiestas patronales por San Cosme y San Damián

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:12

En el nublado contexto internacional, decir bomba es viajar a odios e injusticias. En Arnedo, decir bomba es sinónimo de unión, alegría y paz. ... Contradiciendo a la deriva internacional, significa decir que comienzan sus fiestas patronales por San Cosme y San Damián. Y esa celebración de confraternidad y felicidad ha reunido a miles de personas este mediodía en la plaza Nuestra Señora de Vico para vivir juntos el inicio de su semana grande, que disfrutarán hasta el anochecer del 2 de octubre.

