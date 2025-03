El Ayuntamiento de Arnedo pide una solución urgente para la escuela infantil

Las ocho familias con niños nacidos en los últimos meses siguen sin tener una respuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno ... de La Rioja a su demanda de una plaza en la escuela infantil Nuestra Señora de Vico. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Arnedo se ha puesto en contacto con el equipo del consejero Alberto Galiana para solicitar una reunión «para buscar una pronta solución».

Primero lo hizo el Consistorio por escrito. Al no obtener respuesta, lo ha hecho en los últimos días por teléfono con la secretaria del consejero. «Son conscientes del problema y de la necesidad de una reunión –explicó ayer la alcaldesa en funciones y edil de Servicios Sociales y Salud, Rosa Herce–. Confiemos en que en breve haya una reunión con las familias, quizá no con el consejero por cuestión de agenda, pero sí con el director general de Educación, para dar solución tanto a esta situación como al futuro de la guardería, que se ha quedado pequeña y sus instalaciones no son las de una para el siglo XXI».

Para esa reunión, el Ayuntamiento pone a disposición de la Consejería de Educación las dependencias municipales. Lo hace para facilitar la conciliación y evitar desplazamientos a las ocho familias afectadas.

«La guardería se ha quedado pequeña y sus instalaciones no son las adecuadas para una en el siglo XXI»

Recordemos que, en mayo pasado, dieciséis familias de niños y niñas de entre 1 y 2 años se quedaron sin plaza para este curso. La Consejería habilitó una unidad más para esa edad en lugar de una de las dos previstas de 0 a 1 año, para la que no había solicitudes. Pasados los meses, han nacido niños en la ciudad cuyas familias han solicitado el servicio educativo. Al encontrarse con que les dejaban sin plaza y en lista de espera, las ocho familias afectadas se unieron y remitieron un escrito a la Consejería el pasado 14 de febrero.

De darse ese encuentro solicitado, los representantes del grupo de gobierno insistirán en una solución a futuro para la reincidente falta de plazas en la escuela infantil cada vez que se abre un período de escolarización o avanzan los meses de curso. «Urge trabajar en un nuevo proyecto de guardería en los terrenos próximos a la actual que el Gobierno de La Rioja tiene a su disposición», reclama Herce.