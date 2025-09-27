Ni a las buenas ni a las carreras

Es de suponer que en los manuales del ladrón eficaz habrá varias normas: la nocturnidad, guardar en secreto en plan, ser sigiloso y discreto… Normas ... que los navarros llevan décadas y décadas incumpliendo sistemáticamente en el robo más singular de la historia. El que año tras año intentan cada mañana de 27 de septiembre, anunciándolo a voz en pregón y delante de cientos de personas que lo frustran. Eso sí, consiguen su objetivo: que dos pueblos, riojanos y navarros, mantengan una tradición secular y una hermandad única que convierte el día grande de la semana por San Cosme y San Damián en pilar fundamental de su declaración como fiestas de interés turístico nacional.

Cumplieron los navarros su plan a rajatabla. A las frescas 05.00 de la mañana llegaron a Arnedo, la mayoría de Andosilla, pueblo que guarda a rajatabla la tradición. Los arnedanos les esperaban con abrazos, conversaciones para poner al día y guitarras y voces preparadas para la primera cita del guion: el Rosario de la Aurora por las calles arnedanas. La emoción sobrevoló el amanecer.

Después de reponer fuerzas, unos con chocolatada, como en el centro de mayores, otros con almuerzo, como en La Chispa, los pasos se encaminaron hacia la iglesia parroquial, de donde salieron en procesión los santos patronos médicos arnedanos y reclamados por los navarros. Con el Grupo de Danzas al frente, después de que la ronda El Emboque les dedicará su canción ante la casa de los Antillones, al final de la calle Mayor, Carlos Fuertes detuvo la procesión desde un balcón. Iba a intentarlo a las buenas. Recordando la hermandad, cuestionó «qué más tenemos que hacer para demostrar que somos buena gente y que los vamos a cuidar bien» y propuso un acuerdo de comodato con los santos, como para crear aparcamientos en los solares: «Nos los llevamos a Navarra y os los cedemos para que los disfrutéis en fiestas».

Y mandó a la carrera a los navarros. Y los arnedanos se interpusieron en su fuga con el sentido «¡Autraño!».

Siguió la procesión con solemnidad, con las autoridades políticas y religiosas tras las andas. Visitó la iglesia de Santo Tomás, en cuyo patio bailó el Grupo de Danzas ante los santos. Y en la plaza Nuestra Señora de Vico segunda parada, con Marta Verano en el balcón del Ayuntamiento en el que era su segundo pregón junto a la veterana Montse Altozano. Exhibió asuntos de actualidad, lamentó la ausencia del anterior alcalde, celebró la llegada de la primera alcaldesa de Arnedo y lanzó una aplaudida defensa de la sanidad pública en referencia a los santos médicos. También se refirió al párroco Javier Martín: «Mucho enfadada me tienes por no dejarme decir tacos. Dices que no codiciarás los bienes ajenos... pero que no son ajenos, ¡Que son nuestros!».

Y los navarros salieron a la carrera. De nuevo, decenas de brazos de todas las edades les frenaron y la procesión tomó Preciados hacia la iglesia hogar de los hermanos médicos. A sus pies, de nuevo Carlos Fuertes y sus argumentos, que viajaron a la historia y a la arqueología. «En Andosilla seguimos con las excavaciones del poblado de Resa, donde estaban los santos. Ahí estuvo Sancho Garcés, uno de los más fervorosos fieles de San Cosme y San Damián. Cada vez estamos más cerca de averiguar dónde estaban los santos. Tambien han encontado un monasterio y una iglesia, una de san Esteban, otro... por averiguar.... Pero ya imaginamos», relató.

A la tercera no fue la vencida. Ni a las buenas ni a las carreras lograron su objetivo los navarros. Sí su propósito. Los santos entraron a su iglesia, riojanos y navarros con ellos, compartieron eucaristía, cánticos, después el vermú, comida… Volverán a revivir una hermandad única 'autraño'.