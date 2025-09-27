LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los navarros volvieron a intentar llevarse los santos de Arnedo.

Ver 12 fotos
Los navarros volvieron a intentar llevarse los santos de Arnedo. E. P.

Arnedo | Robo de los Santos

Ni a las buenas ni a las carreras

Los arnedanos frenan los intentos de los navarros en la procesión del Robo de los Santos, reviviendo una tradición secular y una hermandad única

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:56

Es de suponer que en los manuales del ladrón eficaz habrá varias normas: la nocturnidad, guardar en secreto en plan, ser sigiloso y discreto… Normas ... que los navarros llevan décadas y décadas incumpliendo sistemáticamente en el robo más singular de la historia. El que año tras año intentan cada mañana de 27 de septiembre, anunciándolo a voz en pregón y delante de cientos de personas que lo frustran. Eso sí, consiguen su objetivo: que dos pueblos, riojanos y navarros, mantengan una tradición secular y una hermandad única que convierte el día grande de la semana por San Cosme y San Damián en pilar fundamental de su declaración como fiestas de interés turístico nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  7. 7

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  8. 8

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  9. 9 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables
  10. 10 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ni a las buenas ni a las carreras