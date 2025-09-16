Arnedo pide incorporar la ampliación de la Escuela Infantil en el Presupuesto regional

Cuando avanza la tercera semana de curso, tres familias continúan sin plaza en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo para ... sus hijos de menos de un año. «A las que se sumarán los niños que nazcan en estos próximos meses... Pueden ser bastantes las familias que se queden sin plaza a lo largo de este curso en Arnedo», apunta la alcaldesa arnedana, Rosa Herce.

Desde ese número surgido de la convocatoria ordinaria de matriculación, que se incrementará de seguir así en la extraordinaria, desde la realidad de que este problema de falta de plazas se repite en la Escuela Infantil desde el verano de 2023, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad del calzado ha reiterado su petición al Gobierno de La Rioja de una pronta solución. Entre otras, en este momento en el que las administraciones se encuentran elaborando los presupuestos para el próximo ejercicio, a su juicio pasa por que la Comunidad Autónoma incorpore desde 2026 partidas en sus cuentas para iniciar los pasos hacia la ampliación del centro que atiende a niños de 0 a 3 años.

Dentro de la continua comunicación que comparten ambas entidades sobre este asunto, la alcaldesa ha remitido un nuevo correo electrónico a la Dirección General de Gestión Educativa, con copia a la Consejería de Hacienda, reclamando que comience a dar pasos para acometer la ansiada ampliación. «Estamos a tiempo de poner dinero para nuevos proyectos y construcciones –reclama Herce–. Es momento de pararse, reflexionar, pensar a largo plazo y, como tercera ciudad en población de La Rioja, que seguimos creciendo en niños, responder a la necesidad de una escuela infantil en condiciones».

En ese correo con dicha demanda y la disposición a colaborar fue con copia para el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno de La Rioja, el arnedano Alfonso Domínguez, a quien la alcaldesa le trasladó esta preocupación el 8 de septiembre durante la procesión de la Virgen de Vico, patrona de la ciudad.

Soluciones a largo plazo

Consultada por este periódico, apunta la alcaldesa, la preocupación no es solo por las plazas vacantes, sino que se extiende a un edificio que califica de antiguo, que ya cuenta con barracones para la ampliación, que está a dos plantas cuando lo indicado ahora es que sea a una, el jardín es reducido y será todavía más si se ubican más módulos prefabricados...

Porque el grupo de gobierno municipal insiste en defender la solución que había planteado a la Consejería de Educación: utilizar aulas de los colegios públicos para recibir a niños de 2 a 3 años a la par que rescatar el proyecto de ampliación de 2011, actualizarlo, buscar financiación y construirla por fases, de modo que permita a futuros gobernantes continuarla y finalizarla. «La solución planteada sobre la mesa por el Gobierno de La Rioja, que pasa por una ampliación en módulos prefabricados, no es la mejor opción a largo plazo. Es cortoplacista: dará solución al curso que viene, a este ya no, al pasado tampoco... Si la solución son esos módulos, ¿por qué no la hicieron ya el año pasado? ¿Para qué esperar tanto?», cuestiona.