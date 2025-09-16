LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento continúa con su reclamación para dar respuesta a las familias arnedanas. E. P.

Arnedo pide incorporar la ampliación de la Escuela Infantil en el Presupuesto regional

La alcaldesa remite un correo electrónico a Gestión Educativa y a Hacienda para que inicien los pasos a largo plazo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:36

Cuando avanza la tercera semana de curso, tres familias continúan sin plaza en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo para ... sus hijos de menos de un año. «A las que se sumarán los niños que nazcan en estos próximos meses... Pueden ser bastantes las familias que se queden sin plaza a lo largo de este curso en Arnedo», apunta la alcaldesa arnedana, Rosa Herce.

