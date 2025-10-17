Educación ampliará la escuela infantil de Arnedo a través de dos módulos por 300.000 euros

«El Gobierno de La Rioja ha iniciado ya los trámites administrativos para la ampliación de la escuela infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo ... con la instalación de dos nuevos módulos prefabricados que supondrán una inversión cercana a 300.000 euros». Es la afirmación que el Partido Popular de Arnedo lanza a la población de la ciudad del calzado para asegurar que, con esta actuación, la Comunidad Autónoma dará respuesta al compromiso del presidente riojano, Gonzalo Capellán, de que ningún niño de 0 a 3 años quedará sin plaza en el próximo curso.

Porque la previsión que comparten los populares arnedanos es que la ampliación esté finalizada para el curso 2026-2027. «Esta actuación permitirá crear nuevas plazas e incrementar la capacidad del centro para garantizar que todas las familias que soliciten plaza para el próximo curso puedan acceder sin dificultades, dejando atrás los problemas de listas de espera registrados en años anteriores, ofreciendo una educación de 0 a 3 años gratuita y accesible para todas las familias», afirma el portavoz popular en el Consistorio arnedano, Jesús Rubio.

La falta de plazas en la Escuela Infantil arnedana se ha repetido en cada inicio de curso desde el verano de 2023. Desde entonces, el Ayuntamiento de Arnedo viene reivindicando a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja una solución al problema. En aquel curso 2023-2024 se adaptó un aula en Quel para terminar de dar respuesta a las familias de ambas localidades. Pero el problema continuó en los siguientes períodos de matriculación e inicio de curso. En este, aunque comenzó con tres familias sin plaza, la renuncia de otras ha dado lugar a que en estos momentos no haya ningún niño sin atender.

El Ayuntamiento de Arnedo lleva varios cursos reclamando un solución al Gobierno de La Rioja ante la necesidad en la ciudad

La reivindicación del grupo de gobierno ha pasado por aplicar soluciones como utilizar aulas de los colegios públicos La Estación y Antonio Delgado Calvete para niños de 2 a 3 años y descongestionar la escuela infantil y, sobre todo, por retomar el proyecto de ampliación planteado por el Gobierno de La Rioja en 2011 y adaptarlo a las circunstancias.

La alcaldesa, Rosa Herce, planteó a Gestión Educativa que se barajara construir unos primeros módulos que den solución al problema a corto plazo y, con los años, continuar con el resto del edificio.

Pero la opción es instalar estos dos nuevos módulos perfectamente equipados para la atención en el recinto de la escuela infantil. «Dará una solución inmediata a un problema que se venía arrastrando desde hace ya varios cursos y demuestra que el Ejecutivo regional del sigue cumpliendo su compromiso con la educación infantil pública de calidad y gratuita», valora Rubio.