Las listas de espera en la escuela infantil son una preocupación desde el verano de 2023. E. P.

Educación ampliará la escuela infantil de Arnedo a través de dos módulos por 300.000 euros

El PP anuncia que el Gobierno de La Rioja ha iniciado los trámites para dar solución a las plazas en el próximo curso

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54

«El Gobierno de La Rioja ha iniciado ya los trámites administrativos para la ampliación de la escuela infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo ... con la instalación de dos nuevos módulos prefabricados que supondrán una inversión cercana a 300.000 euros». Es la afirmación que el Partido Popular de Arnedo lanza a la población de la ciudad del calzado para asegurar que, con esta actuación, la Comunidad Autónoma dará respuesta al compromiso del presidente riojano, Gonzalo Capellán, de que ningún niño de 0 a 3 años quedará sin plaza en el próximo curso.

