El Gobierno de La Rioja estudiará ampliar la escuela infantil de Arnedo tras el curso 2026-2027

En la sesión ordinaria del pasado miércoles, el pleno de la Corporación de Arnedo instó por unanimidad al Gobierno de La Rioja a ... que proceda a la redacción del proyecto y posterior construcción de una extensión de la escuela infantil Nuestra Señora de Vico en los terrenos de su propiedad situados junto al actual centro. Con quince familias sin plaza en este momento del curso, la mayoría de los nacidos en los últimos meses, todos los partidos apoyaron la moción presentada por el Partido Riojano para «garantizar plazas suficientes ante la demanda existente en nuestra ciudad y sirva, a futuro, como inicio de unas nuevas instalaciones que sustituyan a las actuales».

Cuestionado por este periódico sobre esta petición, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, informó de que el estudio de la ampliación de la escuela infantil llegará una vez que finalice la planificación de Educación, que llega hasta el curso 2026-2027.

Porque Domínguez achaca como freno que el Ejecutivo regional se encuentra una planificación en Educación llegada desde la pasada legislatura, «en la que no estaba prevista la ampliación de plazas de la escuela infantil de Arnedo». «Esta planificación dura hasta el curso 2026-2027. Pero, a pesar de que no la tenemos en la planificación y que supondría que no podría ampliarse el cupo, el Gobierno de La Rioja ha hecho un esfuerzo muy importante para que todas las familias que han solicitado plaza en el período ordinario de acceso la puedan tener. Es un primer paso conseguido», valoró Domínguez sobre la decisión tomada por Educación en septiembre de acondicionar una unidad más de 1 y 2 años en lugar de una de las dos previstas de 0 a 1 año para dar respuesta a la demanda. Pero las familias de los nacidos en los últimos meses recuerdan que en ese mes de septiembre no podían realizar ninguna solicitud porque sus hijos todavía no habían nacido. «Vamos a continuar con la planificación que nos hemos encontrado de la pasada legislatura y, cuando finalice, analizaremos muy detenidamente la situación de Arnedo porque, desde luego, somos muy sensibles a las necesidades de las familias y estudiaremos la posibilidad de la ampliación de la escuela», afirmó el portavoz del Ejecutivo regional.

Ante la petición unánime desde la ciudad del calzado, Domínguez subrayó que «el Gobierno de La Rioja tiene un compromiso absoluto con todas las familias riojanas en esa parte tan importante de la etapa educativa de 0 a 3 años». «Por eso somos el primer gobierno autonómico que ha extendido la gratuidad a esa franja de edad», afirmó. Precisamente el Ayuntamiento arnedano apunta que desde la entrada de esa gratuidad ha aumentado la solicitud de plazas y se ha reiterado el problema de listas de espera en los últimos cursos.