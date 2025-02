Ocho recién nacidos quedan en lista de espera sin plaza en la Escuela Infantil de Arnedo

La historia se repite en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo . Y al volver a darse la misma situación que meses ... atrás, vuelve a insistirse en darle una solución definitiva a la falta de plazas en el centro. Al acudir para matricularlos, ocho familias con niños nacidos en los últimos seis meses se han encontrado con que no hay plazas para bebés de cero a un año. Unidas, han remitido un escrito tanto al Ayuntamiento de Arnedo como a la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja para reclamar una solución inmediata.

Cuando cada familia, en su momento y circunstancia, ha acudido a matricular a sus hijos se han topado con la falta de plazas y que la dirección del centro les indicaba que entraban en lista de espera. «Hay ya ocho niños matriculados esperando una solución urgente para este mismo curso, al que le quedan cinco meses», describen las familias afectadas en el escrito remitido ayer al Ayuntamiento y al consejero de Educación, Alberto Galiana García.

En mayo del año pasado, en pleno período de escolarización, dieciséis familias de niños y niñas de entre 1 y 2 años se quedaban sin plaza en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico para este curso 2024-2025. Acudieron al Ayuntamiento. También remitieron un escrito demandando una solución al consejero de Educación y Empleo. Esta solución llegó con la decisión de la Consejería de acondicionar una unidad más de 1 y 2 años en lugar de una de las dos previstas de 0 a 1 año.

«Lógico que no hubiera solicitudes en mayo, porque hay niños que nacen después del período de matriculación»

El curso comenzó con un aula de 0 a 1 año con nueve niños, los ocho que permite la ratio y la ampliación a uno de acogida como está previsto. Pero desde septiembre han nacido niños. «A nuestros hijos/as nacidos con posterioridad al inicio del curso no se nos permitió hacer la matrícula antes porque no habían nacido. Se nos dijo que la matrícula se debía hacer más adelante, cuando el bebé hubiera nacido, que existe una clase reservada y destinada para estos casos de nacimientos posteriores al período ordinario de matriculación –describen las familias–. Lógico que no hubiera solicitudes cuando se asignó una de las clases de 0 años para los niños de 1 a 2 porque hay niños de 0 años que nacen después del período de matriculación, como es el caso de las ocho familias que estamos en espera».

Acudiendo al «Código de Educación Infantil y Primaria», reclaman que la Administración incremente las plazas públicas a fin de atender todas las solicitudes. Y extienden la demanda a una nueva escuela infantil.