La explanada de Vico acogerá almuerzo, bailes y eucaristía. E. P.
Arnedo

AMAC comienza a colaborar con las fundaciones Francisca Bretón y La Caixa

La asociación de discapacitados inicia este domingo el curso con la trigésimo primera Concentración en Vico

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:46

Cumpliendo con su encuentro tradicional por estas fechas, mediado septiembre, la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) celebrará en la mañana de este domingo su Concentración en Vico, que alcanza la trigésimo primera edición como sinónimo de dar inicio al nuevo curso de actividades para sus usuarios y familiares.

Siguiendo el programa habitual, la primera llamada es a las 09.00 horas de la mañana en la plaza Nuestra Señora de Vico, en el centro de la ciudad del calzado, donde su directiva recibirá a las autoridades y a los caminantes. Media hora después, partirán hacia la explanada del monasterio de Vico, escenario de esta celebración. Como siempre, Protección Civil y Cruz Roja ponen vehículos adaptados a disposición de quienes los precisen por no poder acudir andando.

El propósito es llegar a la explanada a las 11.00 de la mañana, para disfrutar del almuerzo con el reparto de bocadillos y para probar suerte con el sorteo de los dos premios de 1.000 y 500 euros. Los interesados en comprar tickets para los bocadillos y boletos para el sorteo pueden hacerlo este sábado de 19.00 a 21.00 horas en la Puerta Munillo.

La novedad en esta edición es que acompañarán a AMAC en la Concentración en Vico miembros de la Fundación Francisca Bretón y de la Fundación La Caixa. AMAC ha iniciado convenios de colaboración con ambas para poder intercambiar recursos, conocimientos y trabajar unidas para lograr objetivos comunes en favor de las personas discapacitadas de la comarca. Tras la exhibición de baile por la Academia Tacones y Puntas, cerrará la concentración una eucaristía a mediodía, el inicio para un nuevo curso.

