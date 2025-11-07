LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los arnedanos Airón, en un concierto en Alfaro este febrero. E. P.

Airón y Ryokö abren la XVIII Muestra de Jazz de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:58

El sexteto arnedano Airón abre esta tarde la décimo octava Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo con una actuación en el Teatro Cervantes en la que desplegará su fusión de armonías e improvisación jazz con la música tradicional española.

Será desde las 20.30 horas por 10 euros la entrada. Y será la primera actuación de esta edición y de este fin de semana, que continuará mañana con la actuación de Ryokö por 10 euros también desde las 20.30 horas pero en el Palacio de La Baronesa, en el que será su estreno como espacio para actuaciones culturales.

