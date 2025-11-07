Airón y Ryokö abren la XVIII Muestra de Jazz de Arnedo

Ernesto Pascual Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:58 Comenta Compartir

El sexteto arnedano Airón abre esta tarde la décimo octava Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo con una actuación en el Teatro Cervantes en la que desplegará su fusión de armonías e improvisación jazz con la música tradicional española.

Será desde las 20.30 horas por 10 euros la entrada. Y será la primera actuación de esta edición y de este fin de semana, que continuará mañana con la actuación de Ryokö por 10 euros también desde las 20.30 horas pero en el Palacio de La Baronesa, en el que será su estreno como espacio para actuaciones culturales.