La agenda puramente festiva arnedana toma las riendas de los días

El quehacer en los dos primeros días de las fiestas patronales arnedanas está marcado por una tradición escrita hace décadas y que continuará año ... tras año: el 26 de septiembre es un día para celebrar en la calle su inicio y el día siguiente es para honrar a los que dan razón de ser a estas fechas especiales, los santos patronos médicos Cosme y Damián. Tras esas dos jornadas, después de cumplir con la tradición, las fiestas se sumergen desde hoy y hasta el anochecer del 2 de octubre en la agenda puramente festiva.

Un día a día también marcado por unos moldes, como los de los zapatos, que guían los planes de arnedanos e invitados: comienzan con las dianas de la Lubumbas a eso de las 07.30; sacan a cientos de personas a las calles para la suelta de reses bravas, hoy a la primera a las 09.30 en el recorrido de la calle República Argentina con reses de Hermanos Ganuza, de la navarra Artajona; después los pasos se dirigen al pabellón multiusos Arnedo Arena para, desde las 11.00, otra suelta de vaquillas con capea infantil, con la celebración a su conclusión del bingo popular de la Asociación Toro en la Calle.

El molde del mediodía se alimenta con degustaciones, como la de zurracapote que ofrece a diario la Asociación Amigos de Arnedo en su sede; la de champiñón a la plancha en el cuarto de La Chispa a las 12.30; y la tradicional de migas de la Lubumbas a la misma hora en la Puerta Munillo. Otra parte del molde del mediodía son las actividades infantiles, hoy con la celebración del Zapato de Oro Infantil y toros hinchables en la plaza de España desde las 12.30 para niños de 4 a 14 años. Desde mañana llegarán las aventuras de Gorgorito.

Tras la comida con la cuadrilla o con la peña, hoy es la del Club Taurino, con el comienzo de las tardes de novillada y de pelota. Y, también, con talleres y espectáculos infantiles, como en La Chispa y la Lubumbas desde las 17.30 horas.

La música manda en las noches arnedanas, hoy con el grupo Estopaos en la Puerta Munillo desde las 20.30, en tributo a Estopa; y dos sesiones de la orquesta Nueva Etapa en la carpa de la plaza de España, a las 20.30 y a las 00.30. Entre medias, teatro. Y después, fiestas o pasacalles con las peñas.