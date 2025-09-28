La agenda puramente festiva arnedana toma las riendas de los días
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:25
El quehacer en los dos primeros días de las fiestas patronales arnedanas está marcado por una tradición escrita hace décadas y que continuará año ... tras año: el 26 de septiembre es un día para celebrar en la calle su inicio y el día siguiente es para honrar a los que dan razón de ser a estas fechas especiales, los santos patronos médicos Cosme y Damián. Tras esas dos jornadas, después de cumplir con la tradición, las fiestas se sumergen desde hoy y hasta el anochecer del 2 de octubre en la agenda puramente festiva.
Un día a día también marcado por unos moldes, como los de los zapatos, que guían los planes de arnedanos e invitados: comienzan con las dianas de la Lubumbas a eso de las 07.30; sacan a cientos de personas a las calles para la suelta de reses bravas, hoy a la primera a las 09.30 en el recorrido de la calle República Argentina con reses de Hermanos Ganuza, de la navarra Artajona; después los pasos se dirigen al pabellón multiusos Arnedo Arena para, desde las 11.00, otra suelta de vaquillas con capea infantil, con la celebración a su conclusión del bingo popular de la Asociación Toro en la Calle.
El molde del mediodía se alimenta con degustaciones, como la de zurracapote que ofrece a diario la Asociación Amigos de Arnedo en su sede; la de champiñón a la plancha en el cuarto de La Chispa a las 12.30; y la tradicional de migas de la Lubumbas a la misma hora en la Puerta Munillo. Otra parte del molde del mediodía son las actividades infantiles, hoy con la celebración del Zapato de Oro Infantil y toros hinchables en la plaza de España desde las 12.30 para niños de 4 a 14 años. Desde mañana llegarán las aventuras de Gorgorito.
Tras la comida con la cuadrilla o con la peña, hoy es la del Club Taurino, con el comienzo de las tardes de novillada y de pelota. Y, también, con talleres y espectáculos infantiles, como en La Chispa y la Lubumbas desde las 17.30 horas.
La música manda en las noches arnedanas, hoy con el grupo Estopaos en la Puerta Munillo desde las 20.30, en tributo a Estopa; y dos sesiones de la orquesta Nueva Etapa en la carpa de la plaza de España, a las 20.30 y a las 00.30. Entre medias, teatro. Y después, fiestas o pasacalles con las peñas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.