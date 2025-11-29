El PR+ apoya al PP para aprobar un presupuesto de 9,03 millones de euros para Villamediana

Diego Marín A. Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno de Villamediana de Iregua (PP) contó el pasado miércoles con el apoyo del concejal del PR+ Nathanael Amelivia para aprobar el presupuesto municipal de 2026 en el pleno, mientras que el resto de la oposición (PSOE y Vox) votó en contra. Los 9.033.667 euros acordados suponen un incremento del 2,4% con respecto a los anteriores, que su vez significaron un aumento del 9,6%. Las inversiones también suben con una partida de 1.986.327,91 euros, es decir, un 17,9 % más, la misma subida que el año anterior.

La principal obra prevista, por 475.700 euros, es la renovación de la plaza Cándido Sarramián y la integración de La Poza y la Iglesia en una única plataforma, sin barreras arquitectónicas y con mejor estética, mobiliario y seguridad vial. Otra partida que se ve incrementada es el apoyo a las asociaciones con 61.200 euros. «Son unos presupuestos que piensan en las familias del municipio, ya que se congelan los impuestos y tasas con respecto a 2025, y que refuerzan la mejora de las infraestructuras y servicios públicos municipales, como se viene desarrollando en los últimos dos años», destaca el equipo de Gobierno.

Consultado sobre por qué no se ha dedicado una partida al campo de fútbol, a pesar de haber anunciado que se desea iniciar su construcción en el 2026, el alcalde, Rubén Gutiérrez, explica que «no preverlo inicialmente en el presupuesto no compromete que a lo largo del ejercicio pueda incorporarse a través de otras vías de financiación». «Son los mejores presupuestos que se han presentado nunca en Villamediana», defiende el alcalde.

Ampliar Plaza de la Iglesia, que se integrará en la de Cándido Sarramián. D.M.A.

Para Enrique San Román, portavoz del PSOE, son «decepcionantes» y señala que «el PP los aprueba con el cheque en blanco del PR+, que no ha aportado nada, salvo su voto». San Román subraya que «consolidan los sueldos más altos de la historia de Villamediana para el alcalde y los concejales, aumentan festejos y verbenas y borran todo rastro de gasto social». Por otra parte, Luis Mayoral, edil de Vox, expone que «han contado con mi apoyo hasta ahora pero no cumplen nada, así que hasta aquí». «El alcalde asegura que en los presupuestos están representados todos los grupos políticos sin haber consultado nada ni con PSOE ni con Vox», apunta Mayoral.

Otras mejoras que anuncia el equipo de Gobierno son las del centro joven, el programa 'Villamediana Concilia', el aumento de la partida de campamentos, la climatización de la escuela infantil, la ampliación del gimnasio municipal, la restauración del retablo de Santa Eufemia y una partida de 150.000 euros para el mantenimiento y mejora del barrio de Bodegas. En cuanto a servicios, se invertirán 121.000 euros en la renovación del alumbrado público y 80.000 euros para mejoras en caminos rurales, además de prever la reurbanización de la calle La Paz y la redacción del proyecto de sustitución de las tuberías de la calle Gonzalo de Berceo. También se licitará la redacción del proyecto de ampliación del camino de la Gravera, con un carril bici que conecte con la avenida Caballeros Templarios.