El campo de fútbol de Villamediana se diseñará para ser construido en un año por 2,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua ha licitado la redacción del proyecto de construcción del campo de fútbol por 95.590 euros (IVA incluido) ... y un plazo de ejecución de tres meses. El plan es diseñar un terreno de juego cuya ejecución comience en 2026 y cueste 2,5 millones de euros, con un periodo de un año para hacerlo realidad.

El equipo de Gobierno (PP) aprobó el 8 de octubre, en un pleno en el que se ausentó toda la oposición (PSOE, PR+ y Vox), la expropiación de los terrenos por 21.313,23 euros, cuando, en el 2022, el anterior equipo de Gobierno (PSOE y PR+) había acordado y anunciado un precio de 351.000 euros por seis parcelas con una superficie total de 14.930 metros cuadrados. Carmen Marín, abogada de los propietarios, que declararon sentirse «estafados y engañados», ha informado a Diario LA RIOJA que han presentado una contravaloración. «Los terrenos ahora no son rústicos sino urbanos y se deberían indemnizar como tales. Hubo un acuerdo con el Consistorio que ahora nos niegan y no es admisible la valoración actual, en la que las parcelas han perdido valor», advierte la abogada.

La obra a proyectar debe diseñar un campo de fútbol 11 de césped artificial, los edificios de servicio deportivo (incluido bar) y la urbanización de los viales de acceso. El campo incluirá un graderío para unos 350 espectadores y un aparcamiento de vehículos con 54 plazas para coches (4 para personas con movilidad reducida) y 10 motos. El acceso será a través del camino de la Comisaria y los edificios estarán en la zona más próxima al residencial Olimpo.

Rubén Gutiérrez, alcalde de Villamediana, declara que «el campo de fútbol es una demanda histórica de los vecinos» y defiende que en el equipo de Gobierno «estamos plenamente implicados en el fomento del deporte y la mejora de las instalaciones y los servicios públicos, por eso asumimos el compromiso de encaminar esta importante infraestructura, ya en marcha». Al margen de la polémica generada por la expropiación, esta es la ocasión en que más lejos se ha llegado en el proyecto del campo de fútbol.

Ampliar Un hombre pasea a su perro junto al terreno en el que se ha proyectado el campo de fútbol. D.M.A.

Hace más de dos décadas que esta infraestructura es demandada por la creciente población de Villamediana, que supera ya los 9.200 habitantes (y el Club Recreativo, 400 jugadores). En la legislatura 2003-2007 (PSOE y PR+) ya se adquirió otro terreno de 10.000 metros cuadrados a pie del camino de Alberite por unos 200.000 euros y que se tuvo que desestimar por un cambio en la ley de carreteras que impide construir a menos de 35 metros del eje y que, por tanto, invalidó el terreno, que ya tenía el problema del acceso, al encontrarse al otro lado de la variante.

Otro terreno, 247.933,61 euros

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha puesto a la venta un terreno de propiedad municipal en el número 9 de la calle Partelacuesta por 247.933,61 euros. La parcela, de 920 metros cuadrados, es suelo urbano consolidado de uso global residencial unifamiliar, con un máximo de seis viviendas para poder construir, y se encuentra muy próxima a donde se proyecta el nuevo campo de fútbol.