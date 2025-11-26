LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

En primer término, el terreno enajenado por el Ayuntamiento y, al fondo, donde se proyecta el campo de fútbol. D.M.A.

El campo de fútbol de Villamediana se diseñará para ser construido en un año por 2,5 millones de euros

Los propietarios de los terrenos han presentado una contravaloración porque consideran que «no es admisible la valoración actual» por la expropiación

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:14

El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua ha licitado la redacción del proyecto de construcción del campo de fútbol por 95.590 euros (IVA incluido) ... y un plazo de ejecución de tres meses. El plan es diseñar un terreno de juego cuya ejecución comience en 2026 y cueste 2,5 millones de euros, con un periodo de un año para hacerlo realidad.

