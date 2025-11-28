LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torrecilla en Cameros

Ampliado hasta el 5 de diciembre el corte de la carretera LR-340 por obras

D. M. A.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

El Gobierno de La Rioja ha informado de que el corte de la carretera LR-340, en Torrecilla en Cameros, se amplía hasta el 5 de diciembre «debido a la climatología adversa de los últimos días». La obra, inicialmente, estaba prevista que concluyera el pasado miércoles 26 de noviembre, después de haber comenzado el pasado día 20, pero se extenderá durante otros siete días laborables, en horario de 7.00 a 18.00 horas, para proceder al asfaltado de la vía con el fin de mejorar la seguridad vial de peatones y vehículos.

La empresa adjudicataria de la obra (Ismael Andrés por 316.643,90 euros) ha solicitado la ampliación del corte total de la vía desde el kilómetro 19,55 hasta el 21,03, en la glorieta con la LR-330. Mientras dure el corte el tráfico se desviará por la LR-330 y la calle Pedro Sagasta, con paso alterno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  9. 9 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  10. 10 Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ampliado hasta el 5 de diciembre el corte de la carretera LR-340 por obras