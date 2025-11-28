Ampliado hasta el 5 de diciembre el corte de la carretera LR-340 por obras

D. M. A. Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja ha informado de que el corte de la carretera LR-340, en Torrecilla en Cameros, se amplía hasta el 5 de diciembre «debido a la climatología adversa de los últimos días». La obra, inicialmente, estaba prevista que concluyera el pasado miércoles 26 de noviembre, después de haber comenzado el pasado día 20, pero se extenderá durante otros siete días laborables, en horario de 7.00 a 18.00 horas, para proceder al asfaltado de la vía con el fin de mejorar la seguridad vial de peatones y vehículos.

La empresa adjudicataria de la obra (Ismael Andrés por 316.643,90 euros) ha solicitado la ampliación del corte total de la vía desde el kilómetro 19,55 hasta el 21,03, en la glorieta con la LR-330. Mientras dure el corte el tráfico se desviará por la LR-330 y la calle Pedro Sagasta, con paso alterno.