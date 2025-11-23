Amigos de Villarroya come por Santa Bárbara
Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:22
La Asociación Amigos de Villarroya celebrará el próximo domingo su comida de socios. Con autobús gratuito desde Logroño a las 10.00, después de un ... almuerzo en la plaza de la escuela y procesión y misa por Santa Bárbara, regresarán a Arnedo para la comida en el hotel Victoria.
Los interesados tienen de tiempo para inscribirse hasta este miércoles, día 26. Y la Asociación abrirá la Navidad el domingo 21 de diciembre al colocar su Belén Montañero.
