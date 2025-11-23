LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Belén Montañero de Gatún.

Amigos de Villarroya come por Santa Bárbara

Ernesto Pascual

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:22

La Asociación Amigos de Villarroya celebrará el próximo domingo su comida de socios. Con autobús gratuito desde Logroño a las 10.00, después de un ... almuerzo en la plaza de la escuela y procesión y misa por Santa Bárbara, regresarán a Arnedo para la comida en el hotel Victoria.

Amigos de Villarroya come por Santa Bárbara