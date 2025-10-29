Amade celebra la marcha contra el cáncer el domingo en Aldeanueva

Sanda Sainz Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:26 Comenta Compartir

La Asociación de Mujeres de Aldeanueva de Ebro, Amade, organiza un año más la marcha popular contra el cáncer. Tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre y la salida está prevista a las 09.00 horas desde la Plaza de España. Los participantes podrán inscribirse antes de iniciar el recorrido, por 3 euros. Pasarán por las viñas, el mirador y habrá avituallamiento al finalizar y sorteo con boletos al precio de 1 euro.