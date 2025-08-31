La unidad de escucha de Madrid cerrará las XXV Jornadas de Alzheimer y Familia en Alfaro Cuatro charlas abordarán del 15 al 18 de septiembre diversas facetas, dando protagonismo a la voz de los usuarios de su centro de atención temprana

Ante el acecho silencioso y traidor del alzheimer, la formación es un valor fundamental tanto para los enfermos como para sus cuidadores y familiares para frenar su avance. Desde ese convencimiento, la Asociación para la Demencia del Alzheimer de Alfaro (ADA Alfaro) celebra cada septiembre, casi desde sus inicios, sus Jornadas Alzheimer y Familia, ,que cumplen su vigésimo quinta edición con el lema 'El paraguas que acoge las enfermedades neurodegenerativas'.

Ante la redonda edición, la asociación ha preparado un cartel de primera con tres charlas del 15 al 18 de septiembre desde las 18.00 horas. La primera dará a conocer la unidad de deterioro cognitivo y demencia del Hospital San Pedro con tres de sus trabajadoras, entre ellas la jefa del servicio de Neurología, María Eugenia Marzo Sola.

Al día siguiente, en un gran ejercicio de valentía, los usuarios de su centro de atención temprana y promoción de la autonomía van a dar testimonio de la enfermedad a través del vídeo 'Cómo vivo, cómo tú me ves', que originará una mesa de diálogo con varios expertos como el neuropsiquiatra Guillermo Pascual.

El programa contempla la formación gratuita para los familiares de los usuarios y llegará también a sus trabajadores

El médico de la unidad de Paliativos de la Fundación Rioja Salud, Claudio Clavo, abordará el miércoles 17 'Demencia avanzada, humanización en decisiones al final de la vida'.

La última fecha, la del jueves 18, es muy especial para la asociación, pues va a contar con el responsable de la unidad móvil de escucha del Centro Humanización de la Salud San Camilo, de Madrid, Valentín Rodil Gabala. Por la mañana, ofrecerá formación a las trabajadoras de su centro y por la tarde protagonizará la charla dentro de las jornadas con el título 'La importancia y la necesidad de ser escuchados'. Y los usuarios serán escuchados pues su grupo de canto pondrá el colofón a estas 25 Jornadas con una actuación acompañados de músicos locales.

Con inscripción gratuita, ha de formalizarse a través del correo electrónico s.asociacionalzheimer@hotmail.com, del teléfono 941 182194 ó el WhatsApp 627 756901.