Los trabajos en La Roza inspirarán próximas actuaciones europeas

Martes, 30 de septiembre 2025

«Es un proyecto que resulta muy interesante para nosotros porque combina la reducción del riesgo hidráulico de inundaciones con la restauración de la naturaleza y de la biodiversidad y con la retención hidráulica de las aguas, que es muy importante para la Water Resilience Strategy, nueva estrategia y política de la Comisión Europea». Fueron los halagos que dedicó en la tarde de ayer Federico de Filippi, representante del Programa Life de la Comisión Europea, al desarrollo y los resultados del Proyecto Life Ebro Resilience P1, desarrollado como piloto en el tramo alfareño del Ebro durante los últimos años con el objetivo de reducir el riesgo de inundación en el tramo medio del río.

Una vez finalizadas las actuaciones en el tramo entre Alfaro y Castejón, en el riojano paraje de La Roza y en el navarro de El Señorío, la visita de Filippi se enmarcó en conocer estas primeras intervenciones desde la nueva filosofía de relación con los ríos de cara a trasladar las conclusiones tanto a la Comisión Europea como al Programa Life de cara a que inspire otras actuaciones en río del continente.

En este punto de actuar, el representante del Programa Life ponderó como una «ventaja y fuerza» de este proyecto la actuación consorciada de los actores principales en el territorio y en la gestión del agua, como ha sido el trabajo conjunto de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra y Aragón y los ayuntamientos implicados, además de la empresa ejecutora Tragsa. La inversión total de 13,3 millones de euros incluye los trabajos en los municipios aragoneses de Fuentes de Ebro y Osera de Ebro, que la expedición europea tiene previsto visitar en esta jornada.

«Los trabajos han favorecido la gestión del riesgo hidráulico y la promoción de la naturaleza y de la biodiversidad»

Como muestra de esa colaboración, le acompañaron en su visita a La Roza el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi, la subdirectora adjunta de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITECO), Mónica Aparicio y, también con reunión posterior en el Palacio Abacial, sede del Ayuntamiento, la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado.

En su paseo, y con un sol y temperaturas propios de verano, comprobaron y vivieron de primera mano la recuperación de 22 hectáreas como espacio fluvial en el linde entre Alfaro y Castejón que se incorporan a la superficie de Red Natura 2000, la creación de un humedal de 2.600 metros cuadrados para diversificar sus hábitats y la plantación de 5.500 ejemplares de especies vegetales propias de la ribera del Ebro. «Tenemos unos resultados de estos trabajos de movimientos de tierras y plantaciones en el medio ambiente que podemos ver en el meandro de La Roza de Alfaro que han favorecido en particular la gestión del riesgo hidráulico y la promoción de la naturaleza y la biodiversidad en el área y en el ambiente fluvial», aplaudió de Filipi.

La participación de la Comunidad Autónoma en esta fase del Proyecto Life Ebro Resilience P1 ha consistido en la restauración ambiental con la plantación de árboles de ribera. Su labor, frenar y laminar como soto del río las posibles inundaciones que puedan darse en los próximos tiempos. «La mayor fortaleza del proyecto en esta maravilla natural reside en la colaboración y coordinación que han tenido diferentes entidades nacionales, liderando el MITECO con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y la conexión con los gobiernos de La Rioja, Navarra y Aragón gracias a un gran equipo humano –valoró Sáenz de Urturi–. Precisamente en este enclave que es casi la muga entre las tres comunidades, el resultado de un proyecto muy ambicioso en lo económico y en cuanto a trabajos es eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos de avenidas en esta zona. Veremos los resultados en años y crecidas venideras».

Además, pudieron comprobar en su visita sobre el terreno otros trabajos realizados dentro del proyecto como han sido la eliminación de flora invasora o la apertura de todos los ojos del puente del ferrocarril para dar más capacidad de transcurso al río Ebro en el tramo hacia Castejón.