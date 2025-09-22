Un taller muestra técnicas para buscar empleo en la ribera riojana y navarra

La sala municipal polivalente, en la calle Araciel, número 12, acoge en la mañana de este martes un taller de búsqueda de empleo promovida ... por la empresa de trabajo temporal Randstat con el objetivo de mostrar la necesidad de cubrir y de encontrar interesados para puestos como operarios de producción, carretilleros y diferentes perfiles de mantenimiento.

La llamada, instando a que los interesados se presenten con su currículum actualizado, es para cubrir esos perfiles en las zonas de Corella, Cintruénigo, Castejón, Marcilla, Milagro, Peralta, Funes, Arguedas, Caparroso, San Adrián, Villafranca, Rincón de Soto, Valtierra, Cadreita y Alfaro.

Desde esas necesidades y oportunidades, el taller comenzará desde las 11.00 de la mañana para ofrecer ideas prácticas para presentar el curriculum de forma efectiva, para buscar trabajo en distintos portales y canales y para superar entrevistas con éxito. Además, tal y como describe el área de Desarrollo Local, Industria y Empleo del Ayuntamiento alfareño, este taller servirá para mostrar a los interesados cómo registrarse en su página web, las ofertas de empleo activas en la zona y sus condiciones, además de resolver sus dudas y recoger su interés.

Los interesados pueden informarse en los teléfonos 948 41 19 23 y 941 12 60 16.